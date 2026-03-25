Definitivo: el camión de la mudanza volverá por un jugador de La Casa de los Famosos

Una nueva semana en La Casa de los Famosos Colombia dio inicio con sorpresas inesperadas y anuncios importantes que, sin duda alguna, serán determinantes para el rumbo de la competencia. Por esto, los presentadores sorprendieron al dar a conocer las nuevas noticias que darán por finalizado el paso de una celebridad por el juego.

¿De qué se trata el camión de la mudanza?

La dinámica es nueva para esta tercera temporada y llegó en una ocasión para eliminar a uno de los participantes. Cabe recalcar que la salida del famoso Maiker Smith se dio de esta manera, pues el público tuvo la oportunidad de votar para sacar al creador de contenido considerado como “mueble”. Dicho término, creado originariamente por los internautas, se refiere a aquellos jugadores que no han dado el contenido suficiente para sobresalir en el juego.

Por esto, en la gala más reciente, Carla Giraldo sorprendió al anunciar que en los próximos días volverá a pasar el camión de la mudanza para llevarse a un jugador para siempre de la casa más famosa del país. Pese a que todavía no se conoce cuándo ocurrirá esto, los más fieles fanáticos del juego ya han dejado sus opciones.

¿Quién ingresó a la competencia?

Por otro lado, los famosos se llevaron una contundente sorpresa en las horas más recientes ya que fueron testigos del poder de la resurrección para esta tercera temporada. La noticia fue dada por medio del sobre misterioso que estuvo todo un día sobre la mesa de centro y que generó un sin fin de especulaciones entre todos los famosos.

No fue hasta que Carla Giraldo decidió que Juancho Arango debía ser la persona encargada de entregar la novedad a sus demás compañeros, quienes manifestaron su asombro al conocer que iban a reencontrarse con algunos exparticipantes.

Al subir a la terraza todos se percataron de que en el centro se encontraban tres personas sentadas en su respectiva silla y tenían su rostro cubierto por mantas. Ante la gran ola de especulaciones, los demás famosos expresaron su asombro al ver de que se trataba de Luisa Cortina, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño.