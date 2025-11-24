CANAL RCN
Conozca al nuevo grupo de aspirantes para La Casa de los Famosos: así puede votar

Conoce a las seis aspirantes del nuevo grupo y sigue el paso a paso para votar antes del 30 de noviembre.

La Casa de los Famosos Colombia
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
10:06 a. m.
Las votaciones para elegir a la sexta celebridad que ingresará a La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya están disponibles. Miles de usuarios han seguido de cerca la selección de aspirantes, y ahora el público puede escoger entre seis nuevas candidatas hasta el domingo 30 de noviembre a las 4:00 p.m.

El sexto grupo está conformado por seis mujeres con perfiles distintos, todas con presencia relevante en medios, entretenimiento o creación de contenido. El resultado se anunciará en las emisión del domingo a las 7:00 p.m. de Noticias RCN.

¿Quiénes integran el sexto grupo de aspirantes?

La lista incluye a Juliana Casali, periodista, locutora y creadora digital oriunda de Buenos Aires, reconocida por su seguridad y claridad al interactuar.

También participa Catherine Mira, actriz y presentadora con trayectoria en producciones del Canal RCN, destacada por su disciplina y sinceridad.

A ellas se suma Lorena Altamirano, actriz y creadora de contenido que ha ganado visibilidad por su carácter firme.

Además, Margarita Amado, intérprete conocida por su participación en series como Enfermeras y La Ley del Corazón, llega con una personalidad creativa y un estilo marcado.

El grupo también lo integran Naty Ortiz, actriz con amplia experiencia y reconocida por su seguridad frente a los desafíos.

Finalmente Kalua Duarte, artista de los Llanos Orientales con una personalidad carismática que ha llamado la atención del público.

¿Cómo votar por tu favorita del sexto grupo?

El proceso para participar en las votaciones es sencillo y está diseñado para que cualquier usuario pueda hacerlo en pocos pasos. Las votaciones se mantendrán abiertas hasta el domingo 30 de noviembre a las 4:00 p.m., con la posibilidad de emitir un voto cada cuatro horas. A continuación, el paso a paso oficial:

  1. Ingresa al portal oficial: accede a lacasadelosfamososcolombia.com y dirígete a la sección de votaciones.
  2. Selecciona a la aspirante: allí encontrarás a las seis participantes del sexto grupo. Elige a tu favorita.
  3. Confirma tu voto: revisa tu selección y confirma. Podrás repetir este proceso cada cuatro horas hasta el cierre de votaciones.
