¡Shock en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Esta fue la participante que quedó eliminada antes de la gran final

En la noche del 23 de noviembre, después de los exigentes retos que se llevaron a cabo en La Guajira, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2025, dieron a conocer la participante que tenía que abandonar la competencia antes de la gran final.

Desde que Carolina Sabino, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard llegaron a La Guajira, recibieron la instrucción de que debían demostrar su alto nivel en tres retos para ir sumando puntos.

En consecuencia, aunque los chefs nunca revelaron cuántos puntos hizo cada participante, la sumatoria se terminó en la noche del domingo y quedaron definidas las cuatro finalistas.

¿Cuál fue la participante que tuvo que abandonar MasterChef Celebrity Colombia 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la participante que quedó eliminada en el último capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2025

En el último reto en La Guajira, Michelle Rouillard presentó un plato que se llamó 'Con las botas puestas' y no solo fue un homenaje a su padre, sino que también a su proceso y evolución en MasterChef Celebrity Colombia 2025.

En esa preparación, el gran protagonista fue el pescado. Sin embargo, a pesar de que los jurados reconocieron que había un gran sabor, Belén Alonso también manifestó que sentía que el pescado le había jugado en contra.

Por lo tanto, después de la deliberación de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, Michelle Rouillard se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

¿Cuándo será la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Luego de una competencia a tope, las cuatro participantes que lucharán por ser la nueva MasterChef Celebrity Colombia son Carolina Sabino, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Vergonzi.

La gran final comenzará este lunes 24 de noviembre de 2025 y terminará el martes 25.

¿Quién se quedará con el premio? ¿Con qué preparaciones impresionará a los chefs? Conéctese con la pantalla principal del Canal RCN para no perderse ningún detalle.