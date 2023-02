Nueva temporada de "You": experto dio consejos para no obsesionarse con otra persona

Una de las series que más fuerza acogido en los últimos años en Netflix es ‘You’, la cual es protagonizada por Joe Golberg y que le da vida a Penn Badgley, un librero que tiene tendencia a obsesionarse con las mujeres que ama, o a amar a las mujeres con las que se obsesiona, dejando un hecho que se ha convertido muy frecuente en la vida cotidiana.

Aunque en la serie todo se trata una ficción, en la vida real hay varias personas que tienen una similitud con lo sucedió con el protagonista, pues el obsesionarse con una persona es más frecuente de lo uno piensa, es por eso por lo que un experto da algunos consejos para no enceguecerse por una persona.

Según los expertos, los pensamientos obsesivos pueden ser abrumadores y repercutir negativamente en el bienestar emocional y mental, es por eso que aconseja seguir estos pasos para poder sacar de su mente a esa persona que lo perturba día a día.

Centrarse en uno mismo

Uno de los puntos más importantes para no obsesionarse con una persona o tratar de sacarla de la mente, es tener tiempo para uno mismo, realizar actividades que le ayuden a crecer como ser humano y que, distraída su mente, pues esto ayudará a desviar la atención de la otra persona y dirigirla en uno mismo, haciendo que la mente esté más ocupada.

Reconoce tus sentimientos

Es importante tener claro los sentimientos sobre la otra persona, ya que a veces nos sentimos avergonzados por sentir algo por alguien, sobre todo cuando los sentimientos de la otra persona no son correspondidos, haciendo que tratemos de ocultar lo que queremos expresar cuando estamos con esa persona. Es por eso que es importante tener claridad, pues negar los sentimientos o tratar de alejarlos puede hacerlos más fuertes, favoreciendo que la obsesión sea cada día más intensa.

Restringir el contacto

Uno de los puntos más importantes para poder quitarse la obsesión por una persona, es limitar el contacto con ella, es decir, no incurrir a lugares donde se la puede encontrar, no aceptar invitaciones y no hablar frecuentemente con esa persona, puesto que esto le ayudará a dejar de pensar en esa persona.

Un amigo de confianza

Hablar con alguien con el que se tenga mucha confianza es uno de los puntos más importantes o buscar ayuda profesional, ya que esto ayudará a que uno no se sienta solo y tenga un poco más de claridad sobre sus sentimientos sobre la otra persona.

Vale recordar que escapar de una obsesión requiere tiempo y esfuerzo, es por eso por lo que uno tiene que ser paciente y evitar que estos tipos de pensamientos se salgan de las manos y pueda causar una tragedia.