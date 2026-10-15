Creadores antioqueños lanzan plataforma para comunidades digitales

Administrar una comunidad digital suele implicar un desafío logístico para los creadores de contenido, quienes se ven obligados a fragmentar su operación entre múltiples aplicaciones.

Mientras la comunicación se dispersa en servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram, las dinámicas de formación y monetización ocurren en plataformas de cursos o herramientas de videoconferencia. Esta dispersión operativa generó un vacío en el mercado que dos emprendedores antioqueños decidieron resolver.

Carlos Jiménez y Cristian Berrio son los creadores de Wemany, una startup colombiana diseñada para concentrar en un solo entorno digital la gestión, conexión, formación y monetización de comunidades.

Con apenas un mes de operaciones en el mercado, la plataforma ya registra una facturación superior a los 30.000 dólares, consolidando una base de 4.000 usuarios y más de 150 comunidades activas.

Una solución para las comunidades

La propuesta tecnológica de la compañía paisa busca distanciarse de los canales tradicionales de chat o de las herramientas aisladas de formación. Su director de tecnología (CTO), Cristian Berrio, explica que la ventaja competitiva radica en concebir a cada integrante de la comunidad como un perfil dinámico y vivo. Esto permite registrar de manera automatizada sus patrones de consumo, participación en eventos y compras, facilitando la entrega de accesos y roles específicos.

A través de la interfaz, los administradores pueden configurar espacios públicos o privados, segmentar a sus audiencias en canales temáticos —como comercio electrónico, inteligencia artificial, tecnología o estilo de vida— y estructurar modelos de ingresos mediante membresías o productos digitales.

El lanzamiento de Wemany se inserta dentro de la llamada creator economy (economía de los creadores), un sector global que, según estimaciones de Grand View Research, generó ingresos por aproximadamente 13.700 millones de dólares y proyecta un crecimiento sostenido durante los próximos años.

Ante este panorama, los fundadores han trazado una hoja de ruta comercial ambiciosa. Aunque operan desde Colombia como su laboratorio principal, el siguiente paso estratégico será su expansión hacia México. La meta inmediata de la compañía es cerrar el año con al menos 500 comunidades activas y generando ingresos recurrentes.