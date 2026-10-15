Figura de Atlético Nacional está en la mira de dos clubes de la Premier League

El mercado internacional vuelve a poner la mira en el fútbol profesional colombiano. En esta ocasión, el gran protagonista es Juan Manuel Rengifo, volante creativo de Atlético Nacional, cuyo rendimiento sobresaliente tanto en la Liga local como con la camiseta de la Selección Colombia ha comenzado a llamar la atención de varios equipos de élite en el viejo continente.

De acuerdo con los reportes periodísticos de medios especializados como TeamTalk, cinco clubes de la Premier League de Inglaterra se encuentran siguiendo muy de cerca los pasos del joven mediocampista.

La evolución en su juego, su capacidad para asociarse en la zona medular y su madurez táctica dentro del terreno de juego lo han convertido en una de las "joyas" más codiciadas de exportación del balompié nacional.

Rengifo una de las grandes promesas de Nacional

Desde su debut oficial con el primer equipo verdolaga en agosto del año anterior, Rengifo no ha parado de crecer. Con la camiseta del cuadro antioqueño, el volante ofensivo registra un total de 58 apariciones oficiales, consolidándose de a poco en la estructura titular con 38 partidos desde el vamos.

Durante este periplo, su aporte ofensivo ha sido clave para las pretensiones del club paisa, acumulando 11 anotaciones y 10 asistencias. Estos números reflejan no solo su vocación ofensiva y llegada al área rival, sino también una visión de juego privilegiada que le permite habilitar a sus compañeros con precisión quirúrgica, virtudes que encajan a la perfección con el vertiginoso estilo de juego que se practica en el fútbol inglés.

El buen momento de Rengifo trascendió las fronteras de su club y llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Colombia de mayores. Durante las recientes jornadas de Eliminatorias y fechas FIFA, el mediocampista tuvo la oportunidad de sumar sus primeros minutos con el combinado nacional absoluto, dejando destellos de la calidad que tanto necesitaba el equipo en materia de renovación y recambio generacional.

Su ingreso en cancha aportó frescura y dinamismo, demostrando que está preparado para asumir retos de máxima exigencia internacional.