El más reciente ciclo de partidos amistosos de la Selección Colombia dejó sensaciones mixtas pero de gran utilidad para el cuerpo técnico en la construcción del plantel de cara a los próximos retos competitivos del calendario internacional.

La tricolor afrontó una exigente triple fecha de preparación que sirvió para medir fuerzas, ajustar piezas tácticas y evaluar a nuevas alternativas dentro del recambio generacional del combinado nacional.

El periplo comenzó el pasado 26 de septiembre de 2026, cuando el conjunto colombiano visitó a su similar de México en un duelo vibrante que finalizó con un empate de 1-1. En dicho compromiso, el equipo nacional mostró pasajes de buen manejo de pelota, aunque evidenció la necesidad de afinar la puntería en el último cuarto de cancha.

Posteriormente, el 2 de octubre, Colombia se midió ante la Selección de Paraguay en un encuentro cerrado donde los detalles pesaron en contra, culminando con una ajustada derrota por 0-1 tras un error defensivo que la Albirroja supo aprovechar con inteligencia.

Foto: AFP

No obstante, el cierre de la gira llegó con una gran presentación colectiva el 6 de octubre de 2026, fecha en la que la Tricolor se impuso con autoridad por 2-0 ante Perú. En este último enfrentamiento disputado en territorio estadounidense, el equipo lució dinámico, seguro en la zona medular y contundente en ataque gracias a las anotaciones de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, permitiendo cerrar la triple jornada con un balance general de una victoria, un empate y una caída.

Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras los tres juegos amistosos

Los resultados conseguidos en esta doble ventana de septiembre y octubre no pasaron desapercibidos para el organismo rector del fútbol mundial.

Tras sumar unidades clave en sus presentaciones —especialmente con la victoria frente al combinado peruano y la paridad rescatada en suelo azteca—, la Selección Colombia sumó puntos vitales que le permitieron cosechar un total de 1735.80 unidades en la clasificación global.

Dicho rendimiento permitió que la Tricolor se mantuviera firme en la undécima (11) posición del ranking FIFA, ratificando su condición de protagonista dentro de la élite sudamericana y mundial.

A pesar de la presión ejercida por selecciones perseguidoras en la tabla general, la estabilidad conseguida en los resultados de estos tres amistosos salvaguardó la ubicación del combinado nacional, manteniéndolo muy cerca del selecto grupo del top 10 y perfilándolo con optimismo de cara a los próximos desafíos oficiales del rentado internacional.

Top 20 de las selecciones en el ranking FIFA