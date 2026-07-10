Desarticulan red de microtráfico en el sector sabana: utilizaban niños para distribuir en los colegios

En operativos realizados por las autoridades en el sector sabana norte, fueron capturados once integrantes de una red de microtráfico que operaba en los municipios de Chía, Zipaquirá, Tocancipá, entre otros.

La banda, hoy desarticulada gracias al trabajo conjunto de la Policía, la Sijin Desab y la Fiscalía, utilizaba a niños para distribuir estupefacientes al interior de los colegios.

Conocidos como ‘Los de la Frontera’, se cree que generaban rentas mensuales de hasta 150 millones de pesos.

Detalles de la operación con la que fue desarticulada la banda:

De acuerdo con el alcalde de Tocancipá, Cundinamarca, Walfrando Forero, durante la investigación, que duró alrededor de 18 meses, se encontraron en poder del grupo “apartamentos en el municipio de Tocancipá y vehículos que se entregaban con placas”.

Además, se sabe que llegaron a vincular en su red de microtráfico a niños desde los ocho años para generar ventas al interior de los colegios:

“Hay niños de ocho, nueve y diez años a los que utilizaban también, para hacer la distribución internamente en los planteles educativos”, explicó el mandatario, en diálogo con la prensa.

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¿Cómo operaban ‘Los de la Frontera’?

Los de la Frontera llegaron a operar hasta en seis municipios: La Calera, Sopó, Chía, Gachancipá, Zipaquirá y Tocancipá.

De acuerdo con las autoridades llegaron a instrumentalizar, por igual, bares y discotecas.

Los once capturados tendrán que enfrentarse a los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.