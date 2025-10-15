Cris Valencia arremetió contra Westcol y El High: así fue la picante respuesta

El artista Cris Valencia reapareció en redes con una transmisión en vivo que rápidamente se volvió tendencia. En ella, el cantante lanzó duras críticas contra Westcol y El High, el streamer y productor que impulsaron su carrera con el éxito “Ya no volverás”. Según Valencia, ambos estarían bloqueando el lanzamiento de su nueva música.

El joven aseguró que su frustración viene del estancamiento de su proyecto artístico y pidió apoyo directo a sus seguidores:

No está saliendo la música, huevón. Yo necesito que ustedes le metan presión, escríbanles: ‘saquen música de Cris Valencia o déjenlo libre’.

“Me humillaron por una nevera y una lavadora”

Durante el en vivo, Cris Valencia también habló de una situación personal que elevó el tono de la discusión. Contó que fue “humillado” por los mismos con quienes había trabajado estrechamente:

“Se los juro, me humillaron por una nevera y una lavadora que ya me habían regalado. Yo no necesito amarrarme a nadie por eso”, dijo visiblemente molesto.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un reclamo contra El High, quien habría exigido la devolución de esos objetos tras el distanciamiento profesional.

La respuesta de Westcol y El High

Horas después, Westcol y El High sostuvieron una conversación telefónica y reaccionaron al conflicto. En el audio, el producto aseguró que ya planeaban “liberar” al artista de su contrato, pero lamentaron su actitud:

“Ya se ha hablado, lo íbamos a soltar. Ese man es muy malagradecido. Le pagué la renta un año completo”, expresó El High. "Cuando nosotros le dijimos que se tenía que ir de la casa que le conseguimos, él trató mal a mi esposa, es porque yo no le quise decir nada, lo pensé con cabeza fría, pero él se metió con mi mujer y era para haberle metido la mano".

Pese a la tensión, El High confirmó que la decisión de permitirle continuar su camino musical “ya estaba tomada” y que el proceso se haría en los próximos días. "Ese proyecto no dio nada", concluyó.