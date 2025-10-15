CANAL RCN
Tendencias

Cris Valencia arremetió contra Westcol y El High: así fue la picante respuesta

El joven artista hizo una trasmisión en vivo y se fue contra el streamer y productor que ayudaron a impulsar su carrera.

Westcol Cris Valencia El High
FOTO: Cris Valencia - IG

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
11:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El artista Cris Valencia reapareció en redes con una transmisión en vivo que rápidamente se volvió tendencia. En ella, el cantante lanzó duras críticas contra Westcol y El High, el streamer y productor que impulsaron su carrera con el éxito “Ya no volverás”. Según Valencia, ambos estarían bloqueando el lanzamiento de su nueva música.

¿Nuevo amor? Karina García confesó cómo es su relación con Westcol
RELACIONADO

¿Nuevo amor? Karina García confesó cómo es su relación con Westcol

El joven aseguró que su frustración viene del estancamiento de su proyecto artístico y pidió apoyo directo a sus seguidores:

No está saliendo la música, huevón. Yo necesito que ustedes le metan presión, escríbanles: ‘saquen música de Cris Valencia o déjenlo libre’.

“Me humillaron por una nevera y una lavadora”

Durante el en vivo, Cris Valencia también habló de una situación personal que elevó el tono de la discusión. Contó que fue “humillado” por los mismos con quienes había trabajado estrechamente:

“Se los juro, me humillaron por una nevera y una lavadora que ya me habían regalado. Yo no necesito amarrarme a nadie por eso”, dijo visiblemente molesto.

Cris Valencia y su picante publicación: ¿reacción al romance de Yana y Marlon?
RELACIONADO

Cris Valencia y su picante publicación: ¿reacción al romance de Yana y Marlon?

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un reclamo contra El High, quien habría exigido la devolución de esos objetos tras el distanciamiento profesional.

La respuesta de Westcol y El High

Horas después, Westcol y El High sostuvieron una conversación telefónica y reaccionaron al conflicto. En el audio, el producto aseguró que ya planeaban “liberar” al artista de su contrato, pero lamentaron su actitud:

“Ya se ha hablado, lo íbamos a soltar. Ese man es muy malagradecido. Le pagué la renta un año completo”, expresó El High. "Cuando nosotros le dijimos que se tenía que ir de la casa que le conseguimos, él trató mal a mi esposa, es porque yo no le quise decir nada, lo pensé con cabeza fría, pero él se metió con mi mujer y era para haberle metido la mano".

Pese a la tensión, El High confirmó que la decisión de permitirle continuar su camino musical “ya estaba tomada” y que el proceso se haría en los próximos días. "Ese proyecto no dio nada", concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¡Cartel definido! Estos son los artistas que estarán en el Megaland Music Fest 2025

México

Hermana de B-King hizo sentida promesa tras casi un mes del fallecimiento del artista

Aida Victoria Merlano

¡A corazón abierto! Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, respondió con claridad si volvería con la influencer

Otras Noticias

Venezuela

Policía logró la captura de cabecilla del Tren de Aragua: era uno de los hombres más buscados de Venezuela

Alias Adriancito seguía dirigiendo la comisión de delitos en su natal Venezuela, mientras aparentaba tener un trabajo como vendedor.

Brasileirao

El Brasileirao llega a Win Sports: la mejor liga de Sudamérica

La mejor liga de Sudamérica como lo es el Brasileirao llega a la pantalla de Win Sports desde este jueves.

Gaza

Rebecca González relató los duros días de cautiverio de su esposo, Elkana Bohbot

Superintendencia de Industria y Comercio

La práctica por la que la SIC está investigando a los operadores móviles más importantes de Colombia

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios