¿Nuevo amor? Karina García confesó cómo es su relación con Westcol

Karina García tuvo la oportunidad de estar en el programa matutino 'Buen Día, Colombia' donde compartió detalles de cómo ha sido su ruptura con Altafulla y cómo es su relación con Westcol.

¿Qué dijo Karina García sobre Westcol?

En el programa matutino le preguntaron por qué decidió participar en la lucha de Stream Fighters. La creadora de contenido explicó que aceptó este reto porque buscaba un nuevo desafío en su vida. Además, destacó que mantiene una gran amistad con el streamer y agradeció el apoyo que le ha brindado durante todo el proceso.

Recordemos que esta pelea se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus.

Yo acepté esta pelea no por el dinero, sino para salir de la zona de confort. Lo acepté porque el dueño es mi amigo, que es Westcol y es un reto. O sea, a pesar de mi manera de ser, quise enfrentarme a este reto, afirmó García.

Ahora bien, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha compartido detalles de cómo ha sido su proceso, ya que implica estar mental y físicamente en las condiciones necesarias para estar en el ring.

No hay que dejar de lado que, Karina anunció que se aproxima un nuevo proyecto, previsto para noviembre, del cual dijo estar muy emocionada. Además, hizo un llamado a sus fanáticos para que estén atentos a sus redes sociales y no se pierdan ninguna actualización.

RELACIONADO Westcol sorprendió a Karina García con romántico regalo y aclaró rumores sobre posible romance

¿Qué dijo Karina García sobre Altafulla?

De igual manera, Karina García habló sobre su ruptura con Altafulla. En principio, destacó que ella quiso publicar el comunicado para sus fans, ya que ellos se encontraban con la expectativa de que seguían juntos.

Yo saqué el comunicado, única y exclusivamente para los fans porque ellos estaban en una incertidumbre bastante grande, entonces como que no era justo que se siguieran ilusionando, comentó Karina.

Recalcó que en este tiempo, se encuentra sanando su corazón y por el momento, quiere estar enfocada en todos los proyectos personales.