Se reveló el proyecto que tenía casi listo Yeison Jiménez y podría convertirse en un 'boom'

Yeison Jiménez murió el pasado sábado 10 de enero de 2026, de manera inesperada.

El artista, que en la noche del 9 de enero se había presentado en Málaga, Santander, llegó al Aeropuerto de Paipa sobre las 3:50 de la tarde con la intención de volar hasta Medellín para desplazarse en una camioneta a Marinilla, Antioquia.

Sin embargo, tras el despegue, la avioneta presentó una falla que aún es desconocida, se cayó en picada en la vereda Romita y, desafortunadamente, explotó dos veces.

Esa tragedia aérea causó que Yeison Jiménez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Jefferson Osorio, Óscar Marín, Juan Manuel Rodríguez y Waisman Mora, partieran de este plano terrenal.

Y, en medio del luto, Alan Ramírez, uno de los colegas y grandes amigos de Yeison Jiménez, le concedió una entrevista a La Kalle y reveló cuál era el proyecto que el 'niño de Manzanares' tenía casi listo y puede generar un gran impacto.

Este es el proyecto que adelantó Yeison Jiménez y podría ser un éxito muy pronto

Alan Ramírez, en su diálogo con La Kalle, indicó que la última vez que habló con Yeison Jiménez se enteró de que él había realizado una compra que estuvo relacionada con uno de los sueños que tenía en mente.

"La última vez que hablé con Yeison, él acababa de entregarle un apartamento a un gran amigo de nosotros y esto fue en parte de pago por una compra muy grande que hizo para un proyecto que va a dar mucho de qué hablar", comenzó expresando Alan Ramírez.

"El proyecto se va a llamar 'El Rancho de YJ', esto no lo sabe mucha gente, y es una idea a la que Yeison le estaba metiendo el diente porque va a ser un hotel más o menos por los lados de Fusa. Además, también será un restaurante y yo creo que será lo más grande de Cundinamarca", añadió.

¿Qué pasará con el concierto que Yeison Jiménez tenía programado en El Campín en este 2026?

A través de un comunicado, los familiares y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez confirmaron que el concierto se realizará con la intención de cumplir el sueño del 'niño de Manzanares' y homenajearlo una vez más.

Sin embargo, la fecha ya no será el 28 de marzo, sino el 31 de enero. Además, Lina Jiménez, la hermana del artista, reveló que el evento ya hizo 'sold out'.