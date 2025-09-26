¿Cuál es el porcentaje ideal para detener la carga del celular y proteger la batería?

Las baterías de los celulares tienen una vida útil que se relaciona con diferentes factores desde su edad química y los patrones de carga que cada persona implemente para su teléfono móvil.

No obstante, entre los usuarios existe una constante duda con respecto a los porcentajes que se deben respetar para cuidar los niveles de las baterías y cuidar su rendimiento máximo.

¿Cuál es el porcentaje ideal de carga para desconectar el celular?

Según Apple, las baterías recargables son componentes consumibles cuya efectividad disminuye a medida que aumenta la edad química. En el caso de las baterías de iones de litio, la cantidad de carga que se conserva puede disminuir lo que hace que la duración de esta y su rendimiento sea menor.

De esta manera, la carga óptima que se maneja en algunos dispositivos como iPhone inicia desde el 80% ya que con esta se permite reducir el consumo de la batería y mejorar su duración.

¿Cómo activar la carga optimizada en iPhone?

iPhone utiliza un sistema de aprendizaje automático integrado que permite la adquisición de hábitos de carga diarios. De esta manera, se recomienda activar la recarga optimizada en los casos en los que se prevea que el celular estará conectado a la corriente por un periodo prolongado de tiempo.

Esta función se activa al dirigirse a la configuración del teléfono, batería y recarga. En esta sección se puede elegir un límite de carga ya que iPhone ofrece finalizar la carga al 80%, 85%, 90%, 95% y 100%. Para modelos iPhone 14 y anteriores la ruta es configuración, batería, condición y recarga de la batería.

Vida útil de las baterías

Así mismo, Apple explica que en los modelos 15 y posteriores el límite de carga puede llegar al 100% por lo que también se puede activar la opción de carga optimizada de la batería.

De esta manera, iOS determina los límites de carga que ayudarán a preservar las vidas útiles de sus teléfonos móviles.