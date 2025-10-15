“Quién te ayudó”: el contundente mensaje de Belén tras la eliminación de David en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 cerraron un ciclo con la eliminación de un nuevo cocinero. La salida de David generó todo tipo de reacciones en la cocina ya que algunos manifestaron su profunda tristeza al tener que despedir al creador de contenido.

Belén habla sobre la eliminación de David en MasterChef

Aunque se convirtió en uno de los retos de eliminación más disputados, hasta ahora, los chefs manifestaron su angustia ante los errores que el humorista tuvo en su preparación, pues todos coincidieron con que el punto de picante se encontraba más arriba de lo esperado.

Por supuesto, el papel de la chef Belén fue trascendental en aquel instante ya que la mexicana fue quien corroboró que la preparación se encontraba bastante picante para el paladar de los comensales.

Sin embargo, la mujer generó incertidumbre en el cocinero ya que se interesó por conocer a la persona que lo ayudó y guió su preparación desde el balcón. Ante la pregunta, el cocinero explicó que la persona que lo había ayudado era Valentina Taguado por lo que esta salió en su defensa de manera inmediata.

Según la locutora, ella le sugirió a su compañero utilizar la mitad de un chile árbol ya que si utilizaba uno completo su preparación iba a "quedar picante".

“Yo le dije que los probara… y pues qué pena pero una cosa es decir algo sobre un ají y otra cosa es estar abajo cocinando y yo no estaba cocinando”, explicó la mujer.

Reacciones a la eliminación de David en MasterChef

Por supuesto, las reacciones ante la decisión de los jueces no se hizo esperar ya que las lágrimas se tomaron la cocina. Este fue el caso de Violeta Bergonzi, Alejandra y Valentina Taguado.

Así mismo, los chefs explicaron que la competencia había perdido a uno de sus mejores participantes ya que su rendimiento había sido sobresaliente durante su paso por el juego.

No obstante, la chef Belén manifestó su gran admiración por el cocinero ya que recalcó que, pese a que semanas antes de ingresar a la cocina enfrentó la muerte de su padre, siempre enfrentó la competencia "con una sonrisa".