Estos son los pueblos que debe visitar y están a pocas horas de Bogotá

Estos lugares son ideales para la desconexión y para conectarse con la naturaleza.

Lugares cerca de Bogotá que debe conocer

Zipaquirá

Un destino ideal para quienes desean salir de la rutina capitalina y conocer nuevos lugares llenos de historia, cultura y naturaleza. Este municipio, reconocido por su tradición salinera, alberga una de las joyas arquitectónicas más admiradas del país: la Catedral de Sal.

“A 180 metros bajo tierra se encuentra un lugar alejado de lo cotidiano, que invita a la reflexión, al autodescubrimiento y al encuentro interno. Con una arquitectura tallada completamente en sal y con diferentes actividades de esparcimiento que lo harán vivir una experiencia única”, destaca la página oficial de la Catedral.

Es el único templo subterráneo del mundo, considerada la Primera Maravilla de Colombia y el segundo lugar de culto más impresionante del planeta.

Tibacuy

Ubicado en Cundinamarca, este municipio se destaca por su riqueza natural y cultural. Allí se encuentra el Cerro del Quininí, una reserva forestal creada en 1987 que fue un importante centro de ofrendas y alabanzas para las culturas indígenas precolombinas.

Dentro del cerro se halla la “Montaña Sagrada de la Luna”, un sitio lleno de misticismo y energía, ideal para quienes buscan una conexión espiritual o desean conocer más sobre la historia ancestral del territorio.

Sopó

Un lugar perfecto para disfrutar en familia y deleitarse con los tradicionales postres de la Cabaña Alpina, uno de sus atractivos más conocidos. Además, ofrece actividades de aventura como el parapente en el Parapente Paraíso, donde los vuelos duran entre 15 y 20 minutos, dependiendo de las condiciones climáticas.

Sopó combina tranquilidad, buena gastronomía y paisajes que invitan al descanso.

Guatavita

Famosa por su Lago de Guatavita y las leyendas sobre El Dorado, esta población ofrece paisajes imponentes y actividades para todos los gustos. Su arquitectura de estilo colonial, con techos de barro, ladrillos y madera, le da un encanto único.

Guatavita también destaca por su hospitalidad, su deliciosa gastronomía típica y sus deportes náuticos , ideales para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Tobia

A tan solo dos horas de Bogotá, Tobia es el destino perfecto para quienes buscan desconectarse de la rutina y vivir experiencias llenas de adrenalina.

Este pequeño pueblo es reconocido por su amplia oferta de turismo de naturaleza y aventura, con actividades como rafting, canopy, torrentismo, senderismo y ciclismo de montaña . Además, su entorno natural, rodeado de ríos y montañas, lo convierte en un lugar ideal para descansar y respirar aire puro.

Guasca

Ubicado a poco más de una hora de la capital, Guasca ofrece una gran variedad de planes para disfrutar. Desde paseos en globo aerostático, caminatas ecológicas y cabalgatas, hasta restaurantes campestres con gastronomía típica que encantan a los visitantes.

Es un destino perfecto para pasar un día de descanso o fin de semana, rodeado de naturaleza, tranquilidad y tradición.

Suesca

Reconocido como uno de los principales destinos de deportes extremos en Colombia, Suesca es el paraíso de los amantes de la escalada. Sus emblemáticas rocas de Suesca atraen a turistas y deportistas de todo el mundo que buscan vivir una experiencia llena de emoción y contacto con la naturaleza.

Además de escalar, los visitantes pueden practicar senderismo, ciciclo montañismo, camping, disfrutando de imponentes paisajes naturales y del ambiente acogedor de este pueblo cundinamarqués.