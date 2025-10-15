CANAL RCN
Tendencias

Karol G muestra la preparación previa a su presentación en el Fashion show de Victoria´s Secret

La antioqueña compartió fotografías inéditas y un inspirador mensaje previo a su presentación en el importante escenario.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
04:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nuevo show de Victoria’s Secret ha revolucionado a los más fieles fanáticos del evento anual que volvió a retomarse a partir del 2024 tras una cancelación de cinco años consecutivos.

Por esto, una de las grandes novedades para este año será la participación de la artista Karol G, quien se convertirá en la primera colombiana en cantar en la pasarela.

Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?
RELACIONADO

Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?

Karol G en la pasarela de Victoria’s Secret

La intérprete de ‘Ivonny Bonita’ ya se encuentra en Manhattan por lo que en cuestión de horas el mundo podrá ser testigo de su participación en uno de los eventos más icónicos e importantes del mundo de la moda. Por esto, la mujer compartió, por medio de su cuenta oficial de Bichota Records, fotografías inéditas de su ensayo para el mediático show.

En las instantáneas se le observa, en compañía de su amigo Daiky Gamboa y parte de su equipo, mientras sale de los ensayos. El look de la mujer se llevó las miradas ya que luce unos grandes anteojos blancos, una amplia sudadera de color rojo, tacones blancos, lencería que sobresale de sus escotes y pinzas en su cabeza para crear hondas.

Las reflexiones no se hicieron esperar ya que, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un sentido texto sobre los importantes logros que ha obtenido durante los meses más recientes.

Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida… cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí, explicó la artista.

Así mismo, Carolina compartió fotografías de la icónica bata rosa que usan los “ángeles” de Victoria’s Secret y algunos detalles de la indumentaria de la marca que la habrían suministrado en su camerino.

Cris Valencia arremetió contra Westcol y El High: así fue la picante respuesta
RELACIONADO

Cris Valencia arremetió contra Westcol y El High: así fue la picante respuesta

¿A qué hora se presentará Karol G en el show de Victoria’s Secret?

El icónico show contará con la participación de importantes artistas de talla internacional como Madison Beer, Missy Elliott y el grupo Twice. El show será transmitido por medio de los canales oficiales de Victoria´s Secret y por la plataforma de streaming Prime Video a las 6:00 p.m. hora Colombia.

Aunque aún no hay detalles de la presentación de la mujer, ya han crecido especulaciones sobre el set de canciones que podría interpretar en el show. Algunas de estas han sido ‘Latina Foreva’ y ‘Bichota G’.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Estos son los pueblos que debe visitar y están a pocas horas de Bogotá

Artistas

Importante canal que revolucionó la música dirá adiós en algunos países tras más de 40 años

Instagram

Instagram presenta un drástico cambio que impactará a los usuarios, ¿cuál es?

Otras Noticias

Caldas

Imputan cargos por hurto en caso que dejó muerto al magistrado Álvaro Restrepo

El intento de hurto, ocurrido el pasado viernes, terminó en la muerte del magistrado de 54 años.

Millonarios

¡Oficial! Millonarios vs. Bucaramanga tiene nueva fecha en El Campín: ¿Por qué lo aplazaron?

El partido entre Millonarios vs. Bucaramanga, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay cambió de fecha. ¿Por qué?

Venezuela

Atención | La CIA adelantará operaciones secretas dentro de Venezuela autorizadas por Donald Trump

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de octubre de 2025

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios