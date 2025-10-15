Karol G muestra la preparación previa a su presentación en el Fashion show de Victoria´s Secret

El nuevo show de Victoria’s Secret ha revolucionado a los más fieles fanáticos del evento anual que volvió a retomarse a partir del 2024 tras una cancelación de cinco años consecutivos.

Por esto, una de las grandes novedades para este año será la participación de la artista Karol G, quien se convertirá en la primera colombiana en cantar en la pasarela.

Karol G en la pasarela de Victoria’s Secret

La intérprete de ‘Ivonny Bonita’ ya se encuentra en Manhattan por lo que en cuestión de horas el mundo podrá ser testigo de su participación en uno de los eventos más icónicos e importantes del mundo de la moda. Por esto, la mujer compartió, por medio de su cuenta oficial de Bichota Records, fotografías inéditas de su ensayo para el mediático show.

En las instantáneas se le observa, en compañía de su amigo Daiky Gamboa y parte de su equipo, mientras sale de los ensayos. El look de la mujer se llevó las miradas ya que luce unos grandes anteojos blancos, una amplia sudadera de color rojo, tacones blancos, lencería que sobresale de sus escotes y pinzas en su cabeza para crear hondas.

Las reflexiones no se hicieron esperar ya que, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un sentido texto sobre los importantes logros que ha obtenido durante los meses más recientes.

Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida… cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí, explicó la artista.

Así mismo, Carolina compartió fotografías de la icónica bata rosa que usan los “ángeles” de Victoria’s Secret y algunos detalles de la indumentaria de la marca que la habrían suministrado en su camerino.

¿A qué hora se presentará Karol G en el show de Victoria’s Secret?

El icónico show contará con la participación de importantes artistas de talla internacional como Madison Beer, Missy Elliott y el grupo Twice. El show será transmitido por medio de los canales oficiales de Victoria´s Secret y por la plataforma de streaming Prime Video a las 6:00 p.m. hora Colombia.

Aunque aún no hay detalles de la presentación de la mujer, ya han crecido especulaciones sobre el set de canciones que podría interpretar en el show. Algunas de estas han sido ‘Latina Foreva’ y ‘Bichota G’.