Llega a Colombia la nueva edición del ‘Pollo Week’ con platos a 20 mil pesos

Colombia ya se está preparando para dar inicio a la nueva semana del pollo en donde más de 350 establecimientos tendrán la oportunidad de mostrar la amplia variedad platillos a tan solo 20 mil pesos.

Para esta edición, la gran celebración gastronómica del pollo también busca aportar en la reactivación económica de las ciudades más afectadas por el terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió al país durante el pasado 10 de agosto.

¿Cuándo será el ‘Pollo Week’ 2026 en Colombia?

La celebración gastronómica, de Tulio Recomienda y Fenavi, reunirá entre 350 y 500 establecimientos participantes de todo el país. Serán siete días en donde los amantes del pollo, en todas sus presentaciones, podrán disfrutar de las más auténticas y sabrosas recetas con esta importante proteína.

“Vamos a tener siete días de los mejores restaurantes con sus mejores pollos fritos a 20 mil pesos. Es una cosa que no se pueden perder de ninguna manera”, aseguró Tulio Recomienda.

A esta celebración ya se han unido importantes figuras dentro de la gastronomía nacional como el chef Nicolás de Zubiría, quien mencionó algunas de las preparaciones más esperadas por todos los colombianos y los distintos usos que se le puede dar al pollo frito en varias presentaciones.

Una semana para reactivar la economía nacional

Para esta edición, ‘Pollo Week’ será la oportunidad ideal para que los comercios nacionales puedan reactivarse tras las afectaciones económicas que se generaron durante la emergencia nacional por el terremoto.

Así lo dio a conocer Luis Rodolfo Álvarez, director del programa de apoyo Fenavi, quien exaltó la inclusión de las ciudades que sufrieron mayores afectaciones y que hoy necesitan iniciar nuevamente sus labores desde el sector gastronómico.

“Para nosotros ha sido también una gran oportunidad para incluir estas ciudades que fueron afectadas por el terremoto. Qué bueno que nosotros podamos dar una mano en toda esta reactivación que es lo que viene ahora”, aseguró Álvarez.

¿Cómo consultar los restaurantes participantes?

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Villavicencio e Ibagué serán las ciudades participantes para esta nueva edición.

Para consultar la oferta completa de los restaurantes, debe descargar la app oficial de Tulio Recomienda en donde encontrará la ruta completa para visitar los comercios participantes en su ciudad.