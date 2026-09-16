Karol G arrasa y se convierte en la colombiana con más nominaciones en los Latin Grammy 2026

La Academia Latina de la Grabación ya dio a conocer la lista completa de los nominados a la nueva edición de los Latin Grammy 2026 con el que se busca premiar la excelencia musical de los artistas más representativos de la región.

Para esta celebración, que se llevará a cabo en Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 12 de noviembre, varios artistas colombianos ya cuentan con sus respectivas nominaciones.

Karol G y sus nominaciones en los Latin Grammy 2026

La 'Bichota' se ha llevado una importante parte del total de las nominaciones de esta edición ya que cuenta con 7 categorías en las que se busca premiar sus más recientes éxitos musicales.

La primera categoría en la que se encuentra nominada es al mejor álbum del año por su disco ‘Tropicoqueta’. Allí se enfrentará con artistas como Rosalía, con su álbum ‘LUX’, y Mon Laferte, con su disco ‘Femme Fatale’.

En la categoría canción del año se encuentra la colaboración ‘Coleccionando heridas’ en donde la antioqueña compartió junto a Marco Antonio Solís. Esta melodía también se encuentra nominada en la categoría grabación del año.

En el caso de mejor interpretación urbana se encuentra la canción ‘Dile luna’ junto al panameño Eddy Lover. En la mejor interpretación de reggaetón se encuentra ‘Verano rosa’ junto a Feid.

En la categoría mejor álbum de música urbana se encuentra su álbum ‘Tropicoqueta’. Una de las nominaciones más contundentes es la que también recibió en la sección mejor canción regional mexicana en donde Carolina compartirá contra pesos pesados con su canción ‘Ese hombre es malo’.

Otros colombianos nominados a los Latin Grammy

J Balvin también obtuvo nominaciones en la esperada premiación ya que su álbum ‘Omerta’, junto a Ryan Castro, se encuentra en la categoría mejor álbum de música urbana.

Por su parte, Ryan Castro obtuvo una nominación en la categoría mejor interpretación urbana por su colaboración ‘La villa’ con Kapo y Gangsta.

Feid se encuentra participando por la estatuilla de mejor canción rap / hip hop por su colaboración ‘Poder’ con Lil Supa y por la mejor interpretación urbana por 'Se lo juro mor'.

Beéle competirá por el mejor álbum de música urbana por 'Borondo (5020RCRDS Sessions)' y mejor canción urbana por su colaboración 'Yo y tú'.

Juanes tiene la canción del año con 'Humano' y mejor álbum de pop/rock por 'Juanesteban'. En el listado también resalta el Grupo Niche, Jorge Celedón, Gusi, Karen Lizarazo, Carlos Vives, Fariana, Fonseca, Greeicy, Monsieur Periné, Esteman, Juan Pablo Vega, Aria Vega y el compositor Keityn.