¿Cuándo empiezan las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia?

¿Cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?. Aquí le contamos todos los detalles sobre las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

La casa de los famosos Colombia
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
08:15 a. m.
En poco tiempo empiezan las votaciones para elegir a los nuevos habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuándo empiezan las votaciones de La casa de los famosos Colombia?

Llega una nueva temporada de la casa más famosa de Colombia, allí todos los fanáticos tendrán la oportunidad de escoger a la persona que quieren que entre a la competencia. Es por ello, que desde el lunes 20 de octubre de 2025, se podrán abiertas las votaciones para los candidatos.

Ellos tendrán la posibilidad de estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y compartir las distintas dinámicas y estrategias que hay. Por el momento, se desconocen quiénes serán los candidatos, pero, con el pasar de los días, se darán más detalles.

Claramente, cada candidato se preparará para dar lo mejor de sí y competir con los demás participantes, quienes deberán ganarse al público y deslumbrar a los fanáticos para conseguir la mayor cantidad de votos.

Estas son las sorpresas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia

Muchos internautas ya han comenzado a expresar sus preferencias y a proponer nombres de celebridades que, según ellos, deberían participar en la tercera temporada. Ante estas peticiones, el Jefe habría tomado nota de algunos de los nombres más mencionados, generando gran expectativa entre los seguidores del reality.

Por otra parte, se confirmó que Carla Giraldo y Marcelo Cezán volverán a estar al frente de esta nueva edición, reafirmando la complicidad y el excelente trabajo en equipo que los caracteriza.

"Que se caiga lo que está flojo"; "Estoy esperando tu llamada, jefe"; "¿Será que voy"; "Dios mío, se vienen enemigos nuevos"; fueron algunos comentarios de internautas.

Lo que sí es un hecho, es que varios fanáticos se encuentren a la expectativa y entusiasmo de lo que vaya a suceder en esta tercera temporada.

