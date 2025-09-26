¡Confirmado! Un exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia volverá a la competencia

Volverá un exparticipante a MasterChef Celebrity Colombia, se decidirá por medio de una encuesta.

¿Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity Colombia?

Nicolás Montero se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, luego de que su plato no lograra conquistar el paladar de los jueces, lo que lo dejó fuera de la competencia.

Sin embargo, el adelanto del capítulo que se emitirá el viernes 26 de septiembre reveló una noticia inesperada: el programa tendrá un reintegro.

Pese a que Claudia Bahamón se ha mantenido ausente debido a complicaciones de salud, la presentadora sorprendió a los participantes al anunciar que uno de los concursantes eliminados tendrá la oportunidad de regresar a la cocina.

¿Cómo serán las votaciones para el reintegro de MasterChef Celebrity?

Clauadia destacó que se elegirá por medio de votación, sin embargo, no se dieron detalles al respecto.

De hecho, se desconoce si la votación sería entre los participantes que se encuentran en juego. Claramente, la persona que tenga mayor votación volvería a la cocina más importante de Colombia.

Por ahora, Michelle, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Patty Grisales, Alejandra Ávila, Pichingo, David Sanín y Luis Fernando Hoyos continúan en competencia y esperan llegar al anhelado Top 10 y serán los encargados de elegir, con su voto, al exparticipante que tendrá la oportunidad de regresar a la cocina.

¿Quiénes son los exparticipantes de MasterChef Celebrity?

Estos son los exparticipantes que podrían volver a MasterChef Celebrity Colombia:

Yesenia Valencia

Rodrigo Candamil

René Higuita

Lully Bossa

Andrea Guzmán

Mario Alberto Yepes

Jorge Herrera

Julián Zuluaga

Caterin Escobar

Valeria Aguilar

Nicolás Montero

