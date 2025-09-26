CANAL RCN
Tendencias

¿Boda en camino? Exparticipantes de La casa de los famosos sorprenden con posible compromiso

A través de redes, comenzó a circular una imagen de Norma Nivia y Mateo Varela que desató rumores sobre una posible propuesta de matrimonio.

Foto: Pixabay

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
11:02 a. m.
A través de redes sociales, se empezó a vincular sobre un posible matrimonio entre exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál es la pareja que se podría comprometer tras estar en La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida del reality, Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron su relación y, desde entonces, han compartido con sus seguidores diversos momentos juntos: viajes, reuniones familiares y múltiples experiencias que reflejan la solidez de su vínculo.

Recientemente, comenzó a circular en redes sociales una imagen que desató rumores de un posible compromiso. En la fotografía se aprecia a Mateo arrodillado, aparentemente pidiéndole la mano a Norma.

 

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores?

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos de ellos expresaron su emoción al ver que esta pareja probablemente estaría comprometida.

"Mi pareja favorita"; "Ojalá son la pareja espectacular"; "La gente si se inventa unas vainas"; fueron algunos comentarios de internautas.

¿Cuál fue la reacción de Norma Nivia tras supuesto compromiso?

Por ahora, ni Norma Nivia ni Mateo Varela han confirmado la noticia. Sin embargo, varios seguidores especulan que podría tratarse de la grabación de un posible video musical, lo que ha despertado gran expectativa en redes sociales.

Además, vale la pena recordar que ambos asistieron recientemente a la boda de Luis Fernando Salas, una ocasión que reunió a varios exparticipantes de la competencia.

En ese evento, tanto Norma como Mateo fueron vistos disfrutando de un ambiente cargado de emoción, alegría y reencuentros, lo que reforzó aún más el cariño que el público siente por esta pareja.

