BAUM Festival reveló el cartel de su edición 2027, que reunirá más de 70 actos nacionales e internacionales el 12 y 13 de febrero en Corferias, Bogotá.

Sophie Ellis-Bextor, Faithless Sound System, Boris Brejcha, Michael Bibi, ARTBAT y Chris Stussy figuran entre los nombres principales de una programación que va del dance-pop al techno y el psytrance.

¿Qué artistas estarán en BAUM Festival 2027?

Una de las novedades será el debut en Colombia de Sophie Ellis-Bextor, la cantante británica de “Murder on the Dancefloor”.

También llegará por primera vez Faithless Sound System, el formato liderado por Sister Bliss que recoge el legado de la agrupación detrás de “Insomnia” y “God Is a DJ”.

Boris Brejcha tendrá una presentación especial. Según el anuncio de los organizadores, esta será su última actuación en un festival en Colombia. El alemán compartirá cartel con el dúo ucraniano ARTBAT y con Michael Bibi y Chris Stussy, referentes del tech house y el house.

La programación incluye a Jeff Mills y Kevin Saunderson, figuras del techno de Detroit, además de DJ Rush, Vitalic, Daria Kolosova, SPFDJ, VTSS, Anfisa Letyago y Astrix. Moreno & Prieto, Felipe Orjuela y Ácido Pantera estarán entre los representantes colombianos.

Habrá encuentros B2B, en los que dos artistas comparten la selección musical, como Âme con DJ Tennis y Chris Liebing con SHDW. AEREA, Kalte Liebe y Zombies in Miami ofrecerán actuaciones en vivo.

¿Cuándo comienza la venta de boletas para BAUM Festival?

La nueva preventa anunciada comienza este miércoles 25 de noviembre a las 10:00 a. m. y está dirigida a clientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y dale!.

La venta general arrancará el viernes 27 de noviembre a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias. Las entradas se adquieren en Ticketmaster.co, la plataforma autorizada para comprarlas.

Con estas fechas, el festival celebrará su duodécima edición en febrero, adelantándose a su habitual encuentro de mayo.