¿Cuándo es el III Festival Gastronómico del Amasijo en Fómeque?

La tradición culinaria del Oriente de Cundinamarca volverá a reunir a cocineros, emprendedores, artesanos y visitantes en Fómeque con motivo del III Festival Gastronómico del Amasijo, la Cultura y el Deporte.

Durante cuatro días, el municipio abrirá sus puertas para ofrecer una programación en la que la gastronomía tradicional será el eje principal, acompañada de actividades culturales, deportivas y espacios para promover el emprendimiento local.

La iniciativa pretende fortalecer el turismo y dinamizar la economía de Fómeque, al tiempo que preserva las recetas y costumbres que han pasado de generación en generación.

¿Cuándo es el III Festival Gastronómico del Amasijo?

El evento se desarrollará en el Parque Principal Jesús Maestro, que se convertirá en el escenario donde visitantes y habitantes podrán conocer de cerca una de las expresiones culinarias más representativas del departamento.

La edición número tres del festival se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de julio, fechas en las que Fómeque espera recibir a turistas interesados en conocer la riqueza gastronómica del Oriente de Cundinamarca.

El encuentro busca resaltar el valor de los amasijos como parte de la identidad cultural de la región y rendir homenaje a las familias que han conservado estas preparaciones tradicionales durante décadas.

Además de la gastronomía, el festival reunirá a productores, emprendedores, artesanos, artistas y exponentes de la cocina típica, quienes mostrarán el potencial turístico y cultural del municipio.

RELACIONADO La esencia del Parque Nacional Chingaza plasmada en nuevo símbolo turístico de Fómeque

Diez hornos de leña serán protagonistas en el Festival del Amasijo

Uno de los principales atractivos del festival será la instalación de diez hornos de leña en el Parque Principal Jesús Maestro.

Cada uno representará a los diez municipios que conforman la Provincia de Oriente de Cundinamarca, permitiendo que cada territorio presente sus recetas, costumbres y formas tradicionales de preparar los amasijos.

Entre las actividades más esperadas figura el Concurso del Mejor Amasijo de la Región de Oriente, una competencia que pondrá en primer plano algunas de las preparaciones más representativas del territorio.

El tradicional pan de sagú, el pan de maíz, el pan de maíz pelado y la mantecada serán los protagonistas de este certamen, que busca reconocer el trabajo de quienes mantienen vivas las recetas ancestrales.

Junto a la oferta gastronómica, el festival contará con presentaciones musicales, muestras artísticas, espacios para el emprendimiento y actividades deportivas que complementarán la programación durante los cuatro días.