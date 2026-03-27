Regresa ‘Pizza y Sopas al Parque en hornos de leña’, en Fómeque, Cundinamarca: ¿Cuándo es?
Pizzas artesanales, sopas tradicionales y competencias deportivas marcarán la programación del 11 y 12 de abril.
Noticias RCN
02:46 p. m.
El municipio de Fómeque, Cundinamarca, se alista para encender nuevamente sus hornos de leña y recibir a visitantes en un fin de semana que combinará tradición, gastronomía y deporte.
La agenda arranca el sábado 11 de abril con la tercera edición de ‘Pizza al Parque en hornos de leña’, una iniciativa que reunirá a establecimientos gastronómicos no solo de Fómeque, sino también de municipios cercanos como Choachí y Ubaque.
Durante la jornada, los participantes competirán por destacar con preparaciones artesanales que pondrán a prueba su creatividad, en un concurso que premiará la pizza más innovadora.
Más allá de la competencia, el evento se presenta como una vitrina para el talento culinario local, donde las técnicas tradicionales de cocción en hornos de leña toman protagonismo.
El domingo 12 de abril, la programación continuará con la tercera versión de “Sopas en leña y carnes en hornos de leña”, un espacio que ampliará la participación a establecimientos de Cáqueza, además de los municipios ya convocados.
Lo que encontrará en la semana gastronómica de Fómeque
Durante el 11 y 12 de abril, los asistentes podrán disfrutar de una oferta gastronómica variada que incluye productos típicos del municipio, como el pan de sagú, el pan de maíz y el maíz pelao.
A esto se suma una muestra de emprendimientos locales que reflejan la diversidad productiva y cultural de Fómeque.
Sin embargo, la apuesta del municipio no se limita a la cocina. De manera simultánea, el domingo también se desarrollarán dos eventos deportivos que complementan la programación y amplían el atractivo de la jornada.
Por un lado, se llevará a cabo el segundo Circuito de Escuelas de Ajedrez de Cundinamarca, que espera convocar a cerca de 450 jugadores provenientes de distintos municipios.
Por otro, la carrera Trail Running Fowa ofrecerá recorridos de 8, 18, 28 y 48 kilómetros, con rutas que partirán desde el casco urbano y se extenderán por diferentes veredas del municipio.
Un plan imperdible de gastronomía tradicional cerca de Bogotá
La combinación de gastronomía y deporte responde a una estrategia más amplia de la administración municipal, orientada a posicionar a Fómeque como un destino integral. La intención es atraer visitantes, impulsar la economía local y fortalecer el reconocimiento del municipio en la región.
El alcalde, Esneider Acosta, extendió la invitación a propios y turistas para participar en esta celebración:
“Queremos invitar a propios y visitantes a vivir un fin de semana único en nuestro municipio, donde la tradición, la gastronomía y el deporte se unen para resaltar lo mejor de nuestra identidad”.
Asimismo, el alcalde explicó que:
Fómeque vuelve a encender sus hornos de leña como símbolo de nuestras raíces, con eventos que no solo exaltan el talento de nuestros emprendedores y cocineros, sino que también dinamizan la economía local. Además, con actividades deportivas de gran nivel, seguimos consolidándonos como un destino turístico integral. Los esperamos este 11 y 12 de abril para disfrutar en familia de esta gran celebración que es orgullo de nuestra tierra”.