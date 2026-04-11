El embarazo de la ex participante de La Casa de los Famosos, Karina García, ha sido tema de debate en redes sociales debido a las polémicas que la influencer ha tenido en su vida personal, además de la relación con el papá de su tercer hijo, el cantante Kris R.

Una de las controversias más grandes y que incluso habría sido llevada hasta los juzgados, fue la que protagonizó con el creador de contenido Mr. Stiven, quien puso en duda la paternidad de Kris R, asegurando que la modelo e influencer le habría sido infiel con el también cantante Blessd; al no demostrar lo dicho con pruebas, Karina habría tomado la decisión de denunciarlo ante las autoridades.

¿Karina García mostrará el rostro de su bebé? Esto respondió la influencer

En las últimas horas, García publicó una serie de historias en su red social Instagram respondiendo a preguntas hechas por sus seguidores y una de las que más llamó la atención fue en la que le consultaron si mostraría el rostro de su bebé una vez diera a luz y la creadora de contenido fue contundente con su respuesta y afirmó que eso no iba a pasar.

Estando en la barriga le hicieron los peores comentarios, se burlaron de él poniendo incluso en tela de juicio su ADN; ¿ahora te imaginas yo mostrándolo y someterlo a que le tiren hate?, señaló la modelo.

Además, agregó que las burlas y las críticas podía soportarlas y que tenía que cuidar a su niño porque las redes sociales estaban llenas de "gente muy mala, despiadada y con basura en el corazón".

¿Cuál será el nombre del hijo de Karina García y Kris R?

Otra de las preguntas que recibió Karina García fue por el nombre de su hijo y respondió que solo se conocerá una vez nazca, pero que fue una decisión muy difícil ya que tuvieron en cuenta muchos factores, como la combinación con los apellidos, que tuviera un significado, que no fuera común y que tuviera la letra K.