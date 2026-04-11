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Dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre de 2026: así cerró la divisa este miércoles

Conozca el precio del dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre de 2026. Así cerró la divisa, cuánto subió la TRM y cómo se movió durante la jornada.

Dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre de 2026: así cerró la divisa este miércoles
Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
02:46 p. m.
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El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este miércoles 4 de noviembre de 2026 con una cotización de $3.221,40, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.

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La moneda estadounidense registró varios movimientos durante el día, en medio de la atención de los inversionistas a los mercados internacionales.

¿En cuánto cerró el dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre?

De acuerdo con el balance de la jornada, el dólar terminó negociándose en $3.221,40, es decir, $14,19 menos que la TRM establecida para este miércoles, que se ubicó en $3.235,59.

 

Durante las operaciones, la divisa alcanzó un precio máximo de $3.248,50 y un mínimo de $3.210, lo que refleja las variaciones que experimentó el mercado cambiario.

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En total, se realizaron 1.556 transacciones por un valor aproximado de 1.227 millones de dólares.

Aunque el cierre quedó por debajo de la tasa oficial, la TRM del miércoles presentó un aumento de $52,60 frente al valor vigente el martes 3 de noviembre, equivalente a una subida del 1,65 %.

Con este resultado, la tasa oficial alcanzó su nivel más alto en más de tres semanas, algo que no ocurría desde el pasado 8 de octubre.

¿Cómo se ha comportado el dólar durante 2026?

Pese al reciente incremento, el comportamiento del dólar muestra una caída importante cuando se compara con otros momentos del año.

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Frente al mismo día de octubre, la TRM registra una reducción de $37,90, equivalente al 1,16 %. Sin embargo, respecto al miércoles de la semana anterior, presenta un aumento de $87,57.

La diferencia es mayor al revisar el comportamiento anual. Desde comienzos de 2026, la moneda estadounidense ha disminuido $521,49, lo que representa una caída del 13,88 %.

En comparación con el 4 de noviembre de 2025, el dólar se encuentra $624,53 más barato, una reducción del 16,18%.

Estas variaciones son importantes para quienes compran productos importados, realizan pagos internacionales o reciben ingresos en dólares.

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