Dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre de 2026: así cerró la divisa este miércoles

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este miércoles 4 de noviembre de 2026 con una cotización de $3.221,40, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.

La moneda estadounidense registró varios movimientos durante el día, en medio de la atención de los inversionistas a los mercados internacionales.

¿En cuánto cerró el dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre?

De acuerdo con el balance de la jornada, el dólar terminó negociándose en $3.221,40, es decir, $14,19 menos que la TRM establecida para este miércoles, que se ubicó en $3.235,59.

Durante las operaciones, la divisa alcanzó un precio máximo de $3.248,50 y un mínimo de $3.210, lo que refleja las variaciones que experimentó el mercado cambiario.

En total, se realizaron 1.556 transacciones por un valor aproximado de 1.227 millones de dólares.

Aunque el cierre quedó por debajo de la tasa oficial, la TRM del miércoles presentó un aumento de $52,60 frente al valor vigente el martes 3 de noviembre, equivalente a una subida del 1,65 %.

Con este resultado, la tasa oficial alcanzó su nivel más alto en más de tres semanas, algo que no ocurría desde el pasado 8 de octubre.

¿Cómo se ha comportado el dólar durante 2026?

Pese al reciente incremento, el comportamiento del dólar muestra una caída importante cuando se compara con otros momentos del año.

Frente al mismo día de octubre, la TRM registra una reducción de $37,90, equivalente al 1,16 %. Sin embargo, respecto al miércoles de la semana anterior, presenta un aumento de $87,57.

La diferencia es mayor al revisar el comportamiento anual. Desde comienzos de 2026, la moneda estadounidense ha disminuido $521,49, lo que representa una caída del 13,88 %.

En comparación con el 4 de noviembre de 2025, el dólar se encuentra $624,53 más barato, una reducción del 16,18%.

Estas variaciones son importantes para quienes compran productos importados, realizan pagos internacionales o reciben ingresos en dólares.