ICETEX denuncia presuntas irregularidades por más de $83.000 millones en proyecto inviable

El presidente del ICETEX, Richard Alexander Caicedo, anunció que pondrá en conocimiento de los organismos de control un informe sobre presuntas irregularidades contractuales y posible detrimento patrimonial en la entidad.

Según el funcionario, tras una revisión de los contratos suscritos durante los últimos cuatro años se identificaron compromisos millonarios de recursos en proyectos que, de acuerdo con estudios técnicos, fueron catalogados como inviables desde su etapa inicial.

Caicedo aseguró que la situación se produce en medio de una compleja coyuntura financiera para la entidad. Indicó que en los últimos dos años el ICETEX enfrentó recortes cercanos a $1,75 billones y que el número de créditos aprobados pasó de 70.000 en 2024 a 10.621 en 2025.

Asimismo, señaló que la eliminación de los subsidios a la tasa en 2026 afectó a cerca de 200.000 jóvenes colombianos, lo que, a su juicio, hace más preocupante el uso de recursos en iniciativas sin viabilidad financiera.

Proyecto de ahorro educativo, en el centro de los cuestionamientos

El principal hallazgo expuesto por el presidente del ICETEX está relacionado con la implementación de una cuenta de ahorro educativo voluntario, concebida para que las familias colombianas pudieran ahorrar con miras a financiar la educación de sus hijos.

Según explicó, la entidad contrató una firma por más de $534 millones para evaluar la factibilidad del proyecto. Sin embargo, las conclusiones entregadas en septiembre de 2025 habrían sido "categóricas" al determinar que el programa "no es viable ni factible" y que no existía ningún escenario financiero que garantizara su sostenibilidad.

A pesar de esas advertencias, la administración anterior habría continuado con la ejecución del proyecto. Caicedo afirmó que se comprometieron cerca de $83.770 millones en tres contratos relacionados con la iniciativa: el estudio de factibilidad, la estructuración jurídica del reglamento y el desarrollo tecnológico.

El funcionario también cuestionó que el contrato tecnológico, previsto para ejecutarse en cinco años, ya registre desembolsos superiores al 50 % de su valor, equivalentes a unos $48.700 millones, pese a que la plataforma desarrollada corresponde a un producto que no ha podido salir al mercado por falta de viabilidad y de aprobación regulatoria.

Aumento de contratación y traslado a organismos de control

Además de los cuestionamientos sobre el proyecto de ahorro educativo, Caicedo denunció un incremento significativo en la contratación por prestación de servicios y en los gastos administrativos de la entidad.

De acuerdo con las cifras presentadas, entre 2022 y 2026 el número de contratistas aumentó en un 80 %, mientras que los costos asociados superaron los $70.000 millones durante el último año, lo que representaría un incremento superior al 140 % en este tipo de contratación.

El presidente del ICETEX calificó como "inaceptable" que, mientras disminuía la colocación de créditos educativos y se restringían los recursos disponibles para los estudiantes, se incrementara el gasto interno de la entidad. Anunció que se adelantarán medidas de austeridad y eficiencia para corregir esta situación.

Finalmente, confirmó que remitirá el informe a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen las presuntas responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales derivadas de estos hechos.

"Los recursos públicos son sagrados y quienes estén detrás de estas decisiones deben responder ante el país", concluyó.