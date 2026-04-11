Sorpresa en la Selección Colombia Sub-19: ¿Por qué sacaron de la convocatoria al hijo de Omar Pérez?

Una inesperada decisión se conoció este miércoles 4 de noviembre en la Selección Colombia Sub-19.

Franco Pérez, hijo del histórico exfutbolista de Independiente Santa Fe, Omar Pérez, dejó de aparecer en la convocatoria del equipo nacional, apenas dos días después de haber sido anunciado oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

¿Por qué sacaron al hijo de Omar Pérez de la Selección Colombia?

El pasado lunes 2 de noviembre, el entrenador César Torres había incluido al joven mediocampista de Boca Juniors de Argentina entre los 22 futbolistas convocados para un microciclo de preparación.

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Sin embargo, este miércoles la FCF publicó una nueva lista de 23 jugadores en la que Franco Pérez ya no figura, situación que llamó la atención por tratarse de uno de los nombres que más expectativa había generado.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha explicado las razones de su ausencia, mientras que tampoco se conoce un pronunciamiento del jugador o de su entorno.

El futbolista, nacido en Medellín y con nacionalidad colombiana y argentina, venía despertando interés por su proceso en Boca Juniors y la posibilidad de representar al país donde nació.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia Sub-19 en Estados Unidos?

El equipo dirigido por César Torres comenzó su concentración el martes 3 de noviembre en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

Los convocados permanecerán allí hasta el 9 de noviembre y posteriormente viajarán a Atlanta, Estados Unidos, para disputar un torneo amistoso programado entre el 10 y el 17 del mismo mes.

Entre los futbolistas incluidos en la convocatoria actualizada aparecen Jimmy Martínez, de Independiente Santa Fe; Felipe Marín, de Atlético Nacional, y Leandro Solarte, de Racing Club.

Este proceso servirá como preparación para el Campeonato Sudamericano Sub-20, previsto para enero de 2027.