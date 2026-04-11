Emiro Navarro preocupó por su estado de salud: “Les pido que me tengan en sus oraciones”

A pocos días de que se lleve a cabo la nueva edición del mediático evento Stream Fighters, Emiro Navarro ha alertado a sus fanáticos al revelar que actualmente se encuentra atravesando por una compleja situación de salud que, hasta el momento, podría intervenir en su participación en la pelea.

Cabe recordar que el participante de MasterChef Celebrity Colombia ha compartido, en redes sociales, detalles de los arduos entrenamientos a los que se ha sometido para lograr la condición física esperada para el enfrentamiento del próximo 14 de noviembre.

No obstante, la situación ya ha desatado preocupación entre sus fanáticos ante una posible ausencia del hombre en el ring.

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¿Qué le pasó a Emiro Navarro?

Lejos de sus contenidos comunes, Navarro se sinceró con sus seguidores al revelar, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que descubrió una situación médica a raíz de la exigencia de los entrenamientos a los que se ha estado sometiendo para preparar su pelea.

El famoso manifestó sentirse “frustrado”, pues recalcó que dentro de sus planes no había contemplado tener problemas de salud a escasos días del enfrentamiento que se espera que tenga contra Valentino Lázaro.

“No les voy a mentir, me siento muy frustrado. He venido preparándome con toda, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos y que, definitivamente, no estaba en mis planes”, aseguró.

También manifestó que, junto a su equipo de trabajo, se encuentra adelantando todos los procedimientos médicos y exámenes para evaluar su situación y seguir con sus entrenamientos. Esto con el único objetivo de poder llegar a la pelea si su salud y condición lo permite.

“No es el escenario que esperaba para estas alturas, pero sigo enfocado, con la misma ilusión y haciendo todo lo que está en mis manos. Pero al final, la prioridad siempre seré yo”, finalizó.

¿Cómo se encuentra Emiro Navarro?

Pese a que el hombre no ha revelado nuevos detalles sobre el posible problema de salud, en sus más recientes historias de Instagram se le vio ingresando a un aparente equipo de resonancia magnética.

“Les pido que me tengan en sus oraciones para que todo salga bien”, afirmó el famoso.