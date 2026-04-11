Trump atribuye la derrota republicana en las elecciones de medio término a la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles que la guerra con Irán fue un factor determinante en la histórica derrota que sufrió el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas recuperaron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

Al ser consultado por periodistas sobre las declaraciones de su vicepresidente, JD Vance, quien señaló que el conflicto con Teherán influyó en el resultado electoral, Trump coincidió con ese análisis. “Creo que en gran medida es cierto, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo”, afirmó el mandatario.

La guerra y el aumento del costo de vida fueron dos de las preocupaciones más mencionadas por los votantes durante la jornada electoral, según testimonios recogidos por la agencia AFP.

La guerra se convierte en un costo político para Trump

Analistas consideran que el conflicto con Irán se ha transformado en una carga política para la administración republicana. Sina Toossi, investigador del Centro de Estudios Internacionales en Washington, aseguró que los votantes enviaron un mensaje claro al rechazar los costos económicos asociados a la guerra.

Según el experto, Trump enfrenta ahora un escenario complejo debido a que el conflicto se ha convertido en un “lastre político” que no ofrece una ruta clara hacia una victoria estratégica y que podría seguir debilitando su presidencia. Toossi advirtió además que una escalada militar con Teherán podría generar consecuencias económicas adicionales y profundizar el desgaste político del mandatario.

Las repercusiones de las elecciones también fueron observadas de cerca en el exterior. El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, celebró los resultados al afirmar que los estadounidenses dijeron “no a la guerra”, mientras que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se mostró más prudente y descartó expectativas de un cambio inmediato en la política exterior de Washington.

Crece la presión para poner fin al conflicto

Tras la contundente victoria demócrata, los líderes de ese partido en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, pidieron el fin de la guerra con Irán. Schumer aseguró que los estadounidenses no comprenden las razones de la participación militar en el conflicto y sostuvo que la confrontación debe terminar.

Sin embargo, persisten las dudas sobre el rumbo que adoptará Trump. Expertos señalan que los votantes han vinculado directamente la situación en Irán con las dificultades económicas internas, especialmente con la pérdida de poder adquisitivo. Aunque el presidente ha manifestado en varias ocasiones su deseo de poner fin a la guerra, también ha mantenido una postura agresiva hacia Teherán.

En los últimos días, medios estadounidenses han reportado la posibilidad de nuevas acciones militares tras las elecciones. De hecho, Estados Unidos bombardeó una isla iraní el pasado lunes, mientras Trump aseguró recientemente que está dispuesto a propinar un “golpe contundente” al régimen iraní.

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Para los analistas, una nueva escalada podría desencadenar represalias de gran magnitud, afectar la economía global y abrir nuevas divisiones dentro del propio Partido Republicano.