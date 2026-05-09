¿Cuándo sale la película de Michael Jackson parte 2? Las pistas que despiertan la atención

Una de las películas más taquilleras de 2026 ha sido ‘Michael’, la biopic que cuenta el primer tramo de la vida y carrera de Michael Jackson, el rey del pop.

A nivel mundial, el filme superó los mil millones de dólares, logrando ser la segunda película que logra esta hazaña este año. La trama comienza con los orígenes de Michael junto a The Jackson 5, la banda que integró con sus hermanos y en la se conoció cómo era la relación tensa con su papá Joseph.

Los récords que ha roto Michael

Con el paso de los minutos, la película muestra el momento en el que despega su carrera cuando opta por ser solista. Entonces, cuenta qué hubo detrás del histórico álbum de Thriller, con el que consiguió galardones y reconocimiento internacional.

También se trataron temas que fueron clave en su vida privada: como las cirugías en la nariz o el desarrollo del vitíligo. La película culmina tras la gira de la Victoria, siendo la única que realizó con sus hermanos; dejando a los fanáticos expectantes con lo que vendrá después con la gira de Bad.

Jafaar Jackson, sobrino de Michael y quien lo interpretó en una actuación impresionante, estuvo en GQ Middle East conversando sobre esta experiencia y dio detalles de la secuela.

¿Cómo fue la preparación de Jafaar?

Recordó, en primer lugar, cuando a inicios del milenio, su tío se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York en un reencuentro con The Jackson 5. “Para mí era un bromista empedernido y nato. Durante las vacaciones intentábamos reunir a toda la familia para ir a Neverland y verlo; pero estaba increíblemente ocupado y viajando. Los días que nos reuníamos eran los más divertidos”, afirmó.

Graham King, el productor del filme, fue quien se puso en contacto con Jafaar cuando se comenzó a especular el tema de la película. El joven entonces se puso manos a la obra con antiguos colaboradores de Michael y duró tres años perfeccionando la puesta en escena.

Con respecto a la segunda parte, esto sostuvo: “Ofrecerá una perspectiva aún más profunda desde su punto de vista”. Teniendo en cuenta que comenzaría en 1987, hay intriga por saber cómo se tocará el tema de las acusaciones de supuesto abuso de menores, de las cuales Michael terminó siendo inocente en 2005.

Lo cierto es que la producción de Michael 2 comenzará a finales de 2026 y comienzos de 2027, por lo que el posible estreno se daría en 2028.