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Lionel Richie, el reconocido cantante de Estados Unidos, fue hospitalizado en UCI

El artista tuvo que ser internado en un centro asistencial tras un concierto.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
08:21 a. m.
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En las últimas horas se conoció que Lionel Richie, el destacado cantante, compositor y productor discográfico de Estados Unidos, tuvo que ingresar a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Este artista de 77 años, que es oriundo de Tuskegee, Alabama, e interpreta éxitos como 'Truly', 'Say you, say me' y 'All night long', se sintió descompensado al final de una presentación y decidió que lo mejor era que le realizaran una serie de exámenes médicos.

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Así se encuentra Lionel Richie, el reconocido cantante que está internado en una UCI

Según la información que ha trascendido, Lionel Richie realizó un concierto en la noche del sábado 29 de agosto, en The Muny, el teatro ubicado en Forest Park, San Luis, Misuri.

Sin embargo, en las últimas canciones sintió dificultad para mantenerse de pie y tuvo que pedir que le llevaran una silla al escenario.

En medio de esa coyuntura, acudió a un centro hospitalario cercano y los médicos tomaron la decisión de hospitalizarlo de manera preventiva para monitorear rigurosamente su estado.

Es así como, tras cada una de las pruebas realizadas, todo parece indicar que sufrió una deshidratación leve, pero que podría recibir el alta médica en las próximas horas.

Lionel Richie, el icónico cantante de Estados Unidos, ya había tenido problemas de salud en el 2026

Lionel Richie, que alcanzó la fama en 1970 al ser el vocalista de la agrupación Commodores, había tenido que ingresar a un hospital el pasado 24 de junio.

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En esa oportunidad, igual que el 29 de agosto, se sintió mareado mientras estaba cantando en un concierto y, apenas terminó el show, requirió asistencia médica durante un par de días.

Posteriormente, regresó a los escenarios el 30 de junio y les envió un parte de tranquilidad a sus fanáticos.

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