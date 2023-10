Bad Bunny anunció su nuevo álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana': ¿Cuándo se estrenará?

Bad Bunny sigue dando de qué hablar en la industria musical. Benito Antonio Martínez Ocasio sorprendió a todos sus seguidores, quienes esperaban nuevas canciones hasta el 2024, con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio: 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. El reconocido artista puertorriqueño, de 29 años, pondrá a 'vibrar' a sus fans con 20 sencillos inéditos.

Ya se conocen dos canciones del próximo álbum del 'Conejo Malo': 'Where she goes' y 'Un preview'. Tienen 139 y 19 millones de visualizaciones en YouTube, respectivamente; una clara muestra del éxito que le espera a resto de esta nueva producción musical.

Hay mucha expectativa por esta nueva recopilación, pues su último álbum, 'Un verano sin ti', ganó todo tipo de reconocimientos. Fue nominado a 'Álbum del año' en los Premios Grammys y se llevó el gramófono en la categoría de 'Mejor álbum de música urbana'.

¿Qué dijo Bad Bunny de su quinto álbum?

Benito Martínez, quien actualmente está saliendo con la supermodelo Kendall Jenner, admitió que 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' es “el más personal de su carrera hasta la fecha", en una conversación con 'Vanity Fair'.

El cantante nacido en Almirante Sur (Vega Baja) señaló que, para la creación de este álbum', se inspiró en la música de los 70', tanto en español como en inglés. "Ahora más que nunca me siento con la confianza suficiente de hablar sobre lo que pienso, lo que siento y lo que estoy viviendo a través de mi música”, agregó el boricua.

¿Cuándo se estrenará el nuevo álbum de Bad Bunny?

El también creador de 'X 100pre' (2018), 'YHLQMDLG' (2020), 'El último tour del mundo' (2020) y 'Un verano sin ti' (2022) puso una cuenta regresiva en su perfil de Spotify. Su quinto álbum se podrá oír el próximo viernes 13 de octubre.

