Sudadera usada por Nicolás Maduro durante su captura es tendencia en redes sociales: ¿cuánto cuesta?

El mundo entero se encuentra atónito ante la más reciente captura de Nicolás Maduro, quien se encontraba siendo buscado por las autoridades estadounidenses durante varios meses y que en las próximas horas se llevará a cabo su comparecencia judicial en Estados Unidos.

Sin embargo, el internet ya ha hecho de las suyas ya que las imágenes de la captura han generado un sin fin de reacciones en redes que han desarrollado no solo memes sobre la situación, sino también importantes análisis sobre los símbolos y demás elementos visuales durante el contundente acontecimiento político y social.

Sudadera usada por Nicolás Maduro tras su captura

No cabe duda de que las primeras imágenes de la captura, difundas oficialmente por el presidente Donald Trump, pasarán a la historia y perdurarán por varios años en el vasto mundo del internet.

Por esto, millones de internautas no dejaron pasar por alto uno de los elementos más llamativos de dicho operativo, pues Maduro llevó puesta una sudadera de la marca Nike durante su captura y posterior traslado a Estados Unidos.

Según analistas internacionales, dicha indumentaria corresponde a la que usualmente la DEA utiliza para el traslado de los extraditados a Estados Unidos, tras un requerimiento judicial. No obstante, el alto impacto de las imágenes ya ha llevado a que millones de usuarios se tomaran los rankings de búsquedas al usar términos como “Nike Maduro” o “Nike Tech”.

La prenda “streetwear” ha logrado un impacto social considerado por algunos expertos del marketing como inesperado ya que la “publicidad involuntaria” asociada con uno de los hitos políticos más mediáticos ya ha generado que la prenda se encuentre agotada en diferentes mercados virtuales del mundo.

¿Cuánto cuesta la sudadera Nike Tech?

La prenda corresponde a la línea de sudaderas “Nike Tech” y se compone de un jogger de tejido fleece, una chaqueta con capota y un bolsillo lateral en el brazo izquierdo. El conjunto, de color gris, pose distintos detalles como líneas de color negro que van en diagonal en el pecho y costuras marcadas en los pantalones.

En la tienda virtual de Nike Colombia la prenda no se encuentra disponible en las tallas S, M y L por lo que solo se puede adquirir en XL. Su precio, en pesos colombianos, es de $569.950.