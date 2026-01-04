Las cartas de Mhoni Vidente revelaron el destino de Maduro semanas atrás: impactante profecía

La sorpresiva captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero de 2026 no solo sacudió la geopolítica mundial, sino que puso en el radar a una figura recurrente en las redes sociales: Mhoni Vidente.

Mientras el Pentágono y la Casa Blanca ultimaban los detalles de la operación militar en Caracas, los seguidores de la famosa astróloga recordaban sus contundentes advertencias sobre el colapso definitivo del régimen chavista.

Según el mundo del esoterismo de Mhoni Vidente, el destino de Maduro ya estaba sellado antes de que Estados Unidos atacara el espacio aéreo venezolano.

"Acorralado por aire y tierra": las palabras de Mhoni Vidente sobre Maduro

Días antes de que las explosiones despertaran a la capital venezolana, Mhoni Vidente fue tajante al señalar que el límite para el líder del régimen sería "antes del 10 de enero".

En sus predicciones, la pitonisa aseguró que Maduro se quedaría sin el respaldo de su círculo íntimo: "Los militares lo declaran no servible", vaticinó, señalando un quiebre interno que dejaría el camino libre para una intervención o un golpe de Estado.

Esta visión de un Maduro aislado y "acorralado" coincide con los reportes de inteligencia que sugieren una mínima resistencia interna durante el operativo de extracción.

Otras voces del esoterismo que vieron el fin de Maduro en el poder

Mhoni Vidente no estuvo sola en estas revelaciones. La médium cubanoamericana Bis La Médium también lanzó una profecía

viral el pasado 31 de diciembre desde Times Square, afirmando que el 2026 sería el año de la libertad definitiva para Venezuela.

"Venezuela va a ser libre y esa es la predicción más grande. Nos vamos a ir en un avión todos a Venezuela", predijo tres días antes de la captura.

A este coro de advertencias se sumó la vidente colombiana Ayda Luz Valencia, quien el 18 de diciembre de 2025 anticipó que el espacio de poder para Maduro se estaba "acortando".

"Ya no le queda tanto, está acortándose ese espacio"

Su visión de verlo "vivo, pero fuera del poder" se convirtió en realidad tras la confirmación de que el exmandatario fue trasladado ileso fuera de territorio venezolano.