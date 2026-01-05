CANAL RCN
Reconocida presentadora es confirmada para La Casa de los Famosos Colombia

La mujer fue confirmada recientemente por el famoso 'Jefe' de la competencia.

Aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026
Foto: Canal RCN

enero 05 de 2026
06:31 a. m.
El país entero se encuentra atónito ante la más reciente confirmación de la nueva habitante que ingresará y se sumará al selecto grupo de celebridades que estarán en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Por esto, el ‘Jefe’ no ha dejado de sorprender con los más recientes ingresos que, sin duda alguna, han impactado a miles de colombianos.

¿Quién ingresó hoy a La Casa de los Famosos Colombia?

Se trata de la reconocida actriz y presentadora Sara Uribe, quien ya fue confirmada por el ‘Jefe’ para ingresar al exitoso reality del Canal RCN. Su participación ya ha generado distintas reacciones, pues diferentes usuarios han recalcado la contundencia de dicha novedad ya que la mujer ha sido considerada como una de las famosas más representativas de la industria nacional.

Según sus comentarios, la antioqueña no se encuentra dispuesta a tolerar agresiones injustas por parte de sus compañeros por lo que reconoció que se encuentra lista para enfrentar los malos comentarios y los problemas propios de la competencia.

“Estoy completamente segura de lo que vengo a hacer en La Casa. No me importa lo que digan de mí, no estoy dispuesta a tolerar cosas que vayan en contra de mi dignidad o que sean injustas. El diálogo es una muy buena herramienta, pero no todos están preparados para esta conversación, pero intentaré que todo sea cordial”, expresó Uribe.

Cabe recalcar que la mujer ya ha tenido la oportunidad de participar en distintos realities nacionales por lo que varios de sus seguidores han manifestado que esta posee gran experiencia para lograr el cariño del público y obtener buenos resultados en el juego.

Así mismo, Uribe tuvo la oportunidad de reaccionar en sus respectivas redes sociales ya que compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un video hecho con Inteligencia Artificial en el que se le observa ingresando al famoso programa. También, invitó a sus fanáticos a seguirla ya que posee nombre propio de su team e incluso su canción oficial para la competencia.

Famosos confirmados para La Casa de los Famosos Colombia 2026

Poco a poco el grupo final se ha ido conformando para la tercera temporada. Por esto, algunos de los participantes confirmados son:

Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe y ahora Sara Uribe.

