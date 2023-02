¿Cuánto pagan los Grammy?: estos son los valores que recibieron los ganadores

La 65ª edición de la ceremonia de los premios Grammy estuvo marcada por varios momentos clave, como la coronación de la reina de la noche, Beyoncé, y de Harry Styles, o el reconocimiento de un tema convertido en himno durante las protestas en Irán. Además, de una impresionante presentación del puertorriqueño Bad Bunny.

La gala dejó a Beyoncé como la más ganadora con cuatro premios conseguidos, seguida de Bonnie Raitt y Kendrick Lamar con tres.

Beyoncé lideró los Grammy con cuatro victorias este domingo en Los Ángeles. Además de la artista estadunidense, en primer plano aparecieron cantantes como Harry Styles, Rubén Blades y Bad Bunny, quienes también recibieron premio al Álbum del año, Mejor álbum de música pop latina y Mejor álbum de música urbana.

A lo largo de los años, los Grammy han premiado a los mejores artistas del mundo. Los nominados a cada una de las categorías reciben un detalle bastante costoso por parte de la Academia, el cual premia su postulación y el llegar a ser nombrado en las diferentes listas.

La bolsa de regalo tiene un valor cercano a los 60 mil dólares (cerca de 285 millones de pesos) la cual tiene productos de marcas lujosas que patrocinan el evento.

De acuerdo con El Comercio, entre los obsequios que lleva la bolsa de regalo hay un aparato que crea microburbujas para penetrar los poros y limpiar la piel, este tiene un valor de 300 dólares. Esto, entre otros objetos de alto costo y lujo.

Ganadores de los Grammy

Estos obsequios de los entregan a cada uno de los artistas que estuvieron nominados en las diferentes categorías, pero el ganador no tiene mucha diferencia en comparación a los competidores.

Quienes se quedan con el Grammy no reciben un solo dólar por ganar el premio de la Academia. Sin embargo, sus ganancias se pueden incrementar de gran manera, pues Según Forbes, el hecho de levantar el gramófono dorado se traduce en el 55% de aumento en la venta de boletas para sus conciertos. Además, las reproducciones de sus canciones en las plataformas digitales también se incrementan de manera considerable.

Álbum del año

"Harry's House", Harry Styles

Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción)

"About Damn Time", Lizzo

Canción del año (reconoce la autoría de una canción)

"Just Like That" -- Bonnie Raitt, compositora (Bonnie Raitt)

Mejor artista nuevo

Samara Joy

Mejor álbum de rock

"Patient Number 9", Ozzy Osbourne

Mejor álbum de pop vocal

"Harry's House", Harry Styles

Mejor álbum de música pop latina

"Pasieros", Rubén Blades & Boca Livre

Mejor álbum de música urbana

"Un verano sin ti", Bad Bunny

Mejor álbum de rock latino o alternativo

"Motomami", Rosalía

Mejor álbum de rap

"Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar

Mejor video musical

"All Too Well (The Short Film)", Taylor Swift

Mejor película musical

"Jazz Fest: A New Orleans Story", artistas varios

Mejor álbum de música global

"Sakura", Masa Takumi