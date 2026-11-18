Colombia se alista para recibir la vigésima segunda edición del Hay Festival, uno de los encuentros culturales y literarios más importantes del mundo, que se realizará en enero de 2027 con una agenda que reunirá a escritores, pensadores, periodistas, músicos y personalidades de diferentes países.

Más de 78.000 asistentes participarán en espacios de reflexión y diálogo que buscan promover la escucha y el intercambio de ideas en un contexto marcado por la polarización y el ruido informativo.

La directora del Hay Festival, Cristina Fuentes, destacó que esta nueva edición contará con más de 150 invitados internacionales y una programación que tendrá a la literatura como eje central.

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Entre los nombres más destacados figura la escritora polaca Olga Tokarczuk, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2018, quien será una de las grandes protagonistas del evento.

Literatura y pensamiento en el centro del encuentro

Según explicó Fuentes, el festival reunirá a reconocidos autores, intelectuales, periodistas y líderes de opinión en una agenda diseñada para fomentar el debate y la reflexión sobre los principales desafíos contemporáneos. Además, esta edición rendirá un homenaje especial al centenario del nacimiento de dos figuras fundamentales de la cultura colombiana: Gabriel García Márquez y Rafael Escalona.

El encuentro busca consolidarse nuevamente como un espacio para la conversación y el pensamiento crítico, en el que la palabra se convierta en protagonista frente a los desafíos sociales y culturales de la actualidad.

Joan Manuel Serrat y un homenaje a América Latina

La programación también tendrá un componente musical destacado. Entre los invitados estará el cantautor español Joan Manuel Serrat, quien participará en una conversación junto a los escritores Juan Gabriel Vásquez y Daniel Samper Pizano para hablar sobre su vínculo con América Latina y su visión del continente.

Las actividades comenzarán en Jericó, Antioquia, del 22 al 24 de enero. Posteriormente, el festival llegará a Medellín los días 26 y 27 de enero, antes de trasladarse a Cartagena, donde se desarrollará el encuentro central entre el 28 y el 31 de enero.

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Con una agenda que combina literatura, periodismo, música y pensamiento, el Hay Festival espera convertirse nuevamente en un escenario de encuentro para miles de personas que buscan, a través de la conversación, nuevas formas de comprender el mundo.