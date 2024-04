Culotauro le 'lanzó un dardo' a Nataly Umaña: "Más cruel es exponer así un matrimonio"

El domingo pasado, Camilo Díaz, mejor conocido como 'Culotauro', se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia. El comediante bogotano, de 27 años, recibió menos votos que Omar Murillo, Juan David Zapata, Alfredo Redes y Sandra Muñoz, por lo cual tuvo que despedirse del reality del Canal RCN y la app de ViX. En 'Buen Día, Colombia', el humorista reaccionó a las controversiales palabras de Nataly Umaña.

Umaña, la sexta eliminada de La Casa de los Famosos, nominó a 'Culotauro' en su salida. "Siento que es el cáncer de la casa y como cualquier cáncer hay que erradicarlo, antes de que haga metástasis y se lleve a toda la casa", dijo la actriz tolimense, antes de despedirse de Carla Giraldo y Cristina Hurtado.

Pues bien, la nominación de la modelo nacida en Ibagué surtió efecto, pues llevó a Díaz a la gala de eliminación y posterior salida. Los presentadores de 'Buen Día, Colombia' le mostraron este polémico momento al comediante; quien en vez de mostrarse frustrado, respetó las palabras de la actriz de novelas como 'Los Reyes' y 'Zona rosa'.

Culotauro no se considera un "cáncer" y defendió su comedia

"Yo no sé qué piensan ustedes, pero si ella es doctora le creo (risas); creo que Nataly (Umaña) no es doctora. Si alguien debería catalogar a un enfermo con una enfermedad así, es a un 'man' al que le falta casi la mitad del cuerpo. Ojalá no tenga cáncer, solo pienso eso", empezó diciendo Díaz.

"Yo no siento que sea un cáncer para nadie. Lo que ha hecho la comedia en mi vida, es curar por los chistes que uno puede hacer. Uno logra salvar o resguardar a muchas personas desde su pensamiento; y darles el valor de poder reírse de lo que nadie se ha atrevido de decirles", agregó.

Culotauro le 'lanzó un dardo' a Nataly Umaña

"Si ella (Umaña) piensa eso, lo respeto. ¿Qué puedo hacer? ¿Odiarla? Para qué. Perdón que les diga esto, si le parecieron crueles los chistes, me parece mucho más cruel exponer así un matrimonio. Es la perspectiva de una persona con doble moral, o 'morronga'. Nadie es libre de pecado; igual no le guardo rencor y no es algo que quiero que me pese en mi vida", concluyó.

