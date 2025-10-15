“Cásense con capitulación”: el contundente consejo de Daddy Yankee a los jóvenes

El cantante puertorriqueño es tendencia en los días más recientes tras salir victorioso de su más importante contienda legal en contra de su exesposa Mireddys González, quien se encontraba demandada por una millonaria suma de dinero por parte del artista.

Sin embargo, el intérprete de ‘Gasolina’ no se quedó callado ya que rompió el silencio sobre su batalla legal en una reciente entrevista.

Daddy Yankee habla sobre su victoria legal

En la más reciente entrevista para Billboard, el cantante se sinceró al revelar detalles inéditos sobre el nuevo camino musical en el que se encuentra trabajando actualmente, la renovación de su fe, su nuevo propósito dentro de la industria y el logro que obtuvo al poseer el control total de sus marcas.

Aunque en su entrevista reveló su propósito detrás del anuncio de su retiro musical, en el año 2022, no dudó en dar su testimonio sobre la ardua crisis matrimonial que se desató a raíz de su separación con González, quien fue su novia de la secundaria, esposa, madre de sus hijos y la presidenta de su sello discográfico ‘El Cartel Récords’.

Por esto, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, decidió dirigirse a todos sus fanáticos al hacer extenso un consejo económico, pues aseguró que es importar cuidar el trabajo individual dentro de una relación matrimonial.

Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Aunque tu carrera no haya explotado, aunque aún no te reconozcan. Porque la música es impredecible, aseguró en la entrevista para Billboard.

Nuevo propósito musical de Daddy Yankee

Así mismo, el puertorriqueño aseguró que con su nuevo estilo, que pretende generar “música con propósito”, busca promocionar no solo sus canciones sino también la de aquellos artistas latinos que se han dedicado a crear música secular.

Por esto, Yankee reconoció abiertamente que actualmente posee un nuevo reto ya que trabajará tras el posicionamiento del género cristiano dentro de la cultura pop actual.