La nueva actualización de ChatGPT permitirá el contenido para adultos: ¿cuándo estará disponible?

La próxima actualización ya ha generado un gran debate entre los usuarios del chatbot.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
06:01 p. m.
ChatGPT se ha convertido en uno de los asistentes virtuales más famosos y favoritos por millones de usuarios, a nivel mundial, que hoy en día usan este chatbot para resolver desde inquietudes básicas hasta complejas tareas especializadas.

Por esto, el director de OpenAI sorprendió al anunciar las nuevas medidas que permitirán una mayor flexibilidad en el contenido que podrán consumir los adultos verificados con esta herramienta.

Contenido para adultos desde ChatGPT

Así lo dio a conocer Sam Altman, por medio de una publicación en X, en donde explicó el gran interés por flexibilizar algunas de sus restricciones para que los adultos puedan acceder a contenido más explícito.

Esta nueva actualización, prevista para el mes de diciembre, permitirá que los usuarios mayores verificados puedan generar este tipo de contenido al utilizar el famoso chatbot.

“En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados”, escribió el director ejecutivo de la empresa.

También se anunció que la nueva actualización permitirá obtener algunas características de la versión GPT4o que generaba una mayor interacción y cercanía del chatbot por medio de sus respuestas cálidas y cercanas.

Esta no es la primera aplicación de chat que permite este tipo de interacción con los usuarios ya que la aplicación Grok, de Elon Musk, ya lanzó este tipo de servicios por medio de sus chats.

Debate sobre el contenido para adultos desde chatbots

Por supuesto, la novedad ha generado un gran debate entre los usuarios de la herramienta de IA a raíz del importante impacto que este tipo de actualización puede tener sobre la salud de las personas.

Aunque se logró mitigar los problemas de salud mental generados en sus usuarios, según las declaraciones de Altman, la actualización ya ha generado cientos de críticas a raíz de los posibles riesgos a los que se expondrían los menores pese a que dicho servicio será dirigido a adultos previamente verificados.

