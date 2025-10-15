¡Icónica! Así fue el performance de Karol G en el Fashion Show de Victoria’s Secret

El mundo entero fue testigo de la nueva edición del famoso desfile de Victoria´s Secret en el que los ángeles desplegaron sus alas para desfilar las más icónicas piezas de la reconocida marca de lencería.

Karol G hace historia en el show de Victoria´s Secret

Carolina Giraldo se convirtió en la primera colombiana en cantar en el Fashion Show de la icónica pasarela que reúne a las modelos de mayor nombre en el mundo. Su impecable performance inició con su inesperada aparición en la tarima y un ambiente de colores rojos por lo que todas las modelos llevaron lencería de este color.

Karol apareció con un exclusivo enterizo rojo de encaje que llevaba una pequeña falda que cubría sus piernas hasta sus pies. Su presentación inició al interpretar su canción ‘Ivonny Bonita’ y la primera modelo en aparecer fue Bella Hadid, quien inició el recorrido de sus demás compañeras.

Por supuesto, Giraldo no estuvo sola en tarima ya que al finalizar su éxito estuvo acompañada de un músico que tocó las congas, mientras la mujer realizó un sensual baile que emocionó al público.

Su segunda canción fue ‘Latina Foreva’ por lo que la emoción de los asistentes no se hizo esperar ya que la coreografía de las modelos fue acorde con los sonidos de la canción.

Finalmente, la paisa desapareció de la tarima, no sin antes ofrecer un contundente final ya que se despojó de la falda que cubría sus piernas y apareció con las icónicas alas de Victoria’s Secret. La pasarela fue exclusiva para la artista por lo que finalizó su contundente recorrido con sensuales movimientos en medio de aplausos y ovaciones.

Desfile de Victoria’s Secret 2025

Tras cinco años de que el show se cancelara, el mediático desfile regresó al contar con las supermodelos más famosas y reconocidas de todos los tiempos. Como era de esperarse, la presentación contó con la participación de modelos de diferentes tallas, razas, y etnias.

El famoso desfile inició con la pasarela de la modelo Jasmine Tookes, quien marcó un hito histórico en el formato ya que se convirtió en la primera modelo en desfilar con un avanzado estado de embarazo.

La ovación del público llegó cuando empezaron a aparecer algunas de las top models más reconocidas de todos los tiempos como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, entre otras.

El Fashion Show inició con la presentación de Madison Beer, quien lució sus propias alas en medio de su performance. Seguido de esto, el grupo Twice fue el encargado de dar continuidad al show al presentarse cuando las modelos desfilaron un set deportivo que incluyeron varias piezas como sudaderas, gorras, entre otros accesorios.

Karol G fue la tercera artista en cantar y finalizó Missy, quien ofreció un contundente show con bailarines en la tarima.

El final estuvo a cargo de todas las modelos junto a las artistas que hicieron historia en una nueva versión del icónico evento de moda.