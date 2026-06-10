Daiky Gamboa habló sobre las críticas tras participar en los primeros shows de la gira de Karol G

La gira de Carolina Giraldo se ha tomado a Estados Unidos, pues ya son más de 20 conciertos los que se han realizado en 15 ciudades con el total de la boletería vendida en cada uno de sus encuentros.

Sin embargo, su performance ya ha sido ampliamente comentado ya que el espectáculo tuvo un importante giro desde el más reciente lanzamiento de su nuevo disco ‘No me arrepiento de sentir tanto’ que incluyó nuevas canciones y locaciones.

Por esto, Daiky Gamboa, mejor amigo de la antioqueña, habló con el Canal RCN y reveló detalles de su experiencia al participar en los primeros conciertos que también llegaron a ser cuestionados por los fanáticos.

¿Qué dijo Daiky Gamboa sobre los primeros conciertos de la gira?

El hombre llegó al Canal RCN para hablar sobre algunos detalles de la participación que tuvo durante los cuatro primeros shows de la gira, tiempo en el que el nuevo disco de la ‘Bichota’ todavía no había salido al público.

Según el bailarín, el equipo creativo le solicitó que cumpliera con la misión de trabajar como DJ en el segmento después de que Carolina salía de la piscina, pues se requería un tiempo prudencial para que esta pudiera secarse, vestirse y pasar al siguiente segmento en donde interpretaba algunas canciones como ‘Ivonny Bonita’ y ‘TQG’.

“Los cuatro primeros shows (...) no teníamos cómo resolverlos porque aún no salía el álbum. Entonces llegó sobre la mesa la idea de poner un DJ. Sabíamos que el 7 de agosto, cuando ella lanzara su álbum, el show iba a cambiar y se iba a presentar todo este segmento impresionante. Ahí ya teníamos una forma de solventar ese tiempo que Caro necesitaba durante el momento después de salir de la piscina”, afirmó.

Pese a que este aceptó la oferta, los retos aumentaron cuando tuvo que enfrentarse frente a las primeras 70 mil personas en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. Su principal objetivo no era solo programar la música, sino entretener al público.

“Yo me sentí la persona más afortunada de la vida de que ellos me estuvieran viendo a mí como una persona que tenía las capacidades de salir a entretener porque no es solo ser el DJ y poner la música. Es salir a entretener 70 mil personas. El primer día se me secó la boca de los nervios, pero lo hice increíble porque me lo disfruté”, aseguró.

Daiky Gambo habló sobre La Casa de los Famosos

Por otro lado, el bailarín también habló sobre la participación de algunos de sus amigos más cercanos a La Casa de los Famosos Colombia como La Segura y La Liendra, quienes estuvieron en la primera y segunda temporada respectivamente.

Aunque el hombre manifestó que ha dicho que no al proyecto, aseguró que no podría mostrarse como una buena persona si alguien se involucra con su alimentación.