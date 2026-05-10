Karol G preocupó a sus fanáticos: ¿tuvo que recibir asistencia médica durante su más reciente show?

Carolina Giraldo no ha pasado desapercibida desde que inició su gira mundial ‘Viajando por el Mundo Tropitour’ con el que ha visitado más de 14 ciudades de Estados Unidos y ha realizado 22 presentaciones desde el pasado 24 de julio.

Su show ha estado cargado de momentos inesperados y encuentros únicos ya que la ‘Bichota’ ha tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas como Bruno Mars, Drake, Becky G, Greeicy, entre otros.

Sin embargo, sus conciertos han atravesado por varios desafíos climatológicos que, aunque no han llegado a suspender ninguna presentación, han aumentado la complejidad de la puesta escena para camarógrafos, bailarines y la propia cantante.

¿Karol G se descompensó durante su concierto?

El show de la intérprete de ‘Bby Wow’ ya ha sido uno de los más alabados por miles de fanáticos ya que este cuenta con distintos tiempos, escenarios y locaciones en donde si incluye su aparición en una fuente de agua.

Sin embargo, su más reciente presentación en Miami logró despertar la preocupación entre su fanaticada ya que la mujer protagonizó un episodio que alarmó a los fanáticos que se encontraban en la zona más cercana a la locación VIP.

En las imágenes, que ya son virales en redes sociales, se observa a Carolina sentada detrás de las plantas de una de las pasarelas del escenario en donde esta baila en el suelo junto a sus bailarines. Allí se logran observar a asistentes que proceden a hidratarla, mientras esta continuó sentada.

El exceso de calor fue uno de los principales factores que, posiblemente, estaría relacionado con su pausa. No obstante, otros fanáticos asegura que la mujer solo se habría detenido para hidratarse y retocar su maquillaje para la aparición que iba a hacer, acto seguido, dentro de la fuente de agua.

En medio de la expectativa, Karol G logró continuar con su presentación sin ningún contratiempo o percance que haya interrumpido su presentación.

Bruno Mars dedicó sentido mensaje a Karol G

Por otro lado, Bruno Mars ha tomado sus redes sociales para compartir un sentido post en donde compartió fragmentos del video musical con el que convirtió a Karol G en su musa de la canción ‘Dance With Me’.

“Verte trabajar ha sido tan inspirador. Para los que no conocen esta hermosa mujer trabaja tan duro y ama tanto a sus fans. Ella me llama y me dice lo bendecidos que somos ambos y me recuerda que nunca lo olvide. Me siento honrado de decir que hicimos música juntos, actuamos juntos y ahora protagonizamos juntos una telenovela de alto drama”, aseguró el cantante.