Camilo Cifuentes confirma ruptura: su expareja y la influencer vinculada también hablaron

Camilo Cifuentes, creador de contenido colombiano conocido en redes sociales por la frase “yo afán no tengo”, confirmó que terminó su relación con María Camila Sepúlveda, con quien espera un hijo.

La noticia generó numerosas reacciones luego de que circularan versiones que vinculan al influenciador sentimentalmente con otra creadora de contenido.

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En redes sociales se especula sobre una supuesta infidelidad y se han difundido versiones sobre videos y conversaciones privadas.

Así las cosas, los tres involucrados decidieron pronunciarse y entregar sus respectivas versiones.

Camilo Cifuentes confirmó que terminó su relación

Cifuentes reconoció públicamente la ruptura y explicó que su relación fue corta y llegó a un punto en el que dejó de ser saludable para ambos.

“A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones”, comenzó diciendo.

El creador de contenido aseguró que intentaron mantener la relación, pero finalmente tomaron caminos separados. “Fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos”.

Además, manifestó que actualmente su principal preocupación es su hijo: “Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”.

Sobre las versiones que circulan, Cifuentes evitó entrar en confrontaciones y pidió que otras personas no sean atacadas a partir de especulaciones.

“No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme”, señaló.

María Camila Sepúlveda habló tras la ruptura

María Camila Sepúlveda, expareja de Cifuentes y quien se encuentra en embarazo, también publicó un extenso mensaje. Aunque reconoció que cada persona tiene derecho a rehacer su vida, aseguró que las decisiones también pueden afectar a terceros.

“El mismo sábado después de haber pasado una mañana normal en la tarde decide cambiar completamente de opinión, para el domingo estar con ella compartiendo como una pareja en Pereira frente al ojo público”, afirmó.

Sepúlveda también destacó el comportamiento de Cifuentes frente a su paternidad. “Durante todo mi embarazo él ha sido un hombre responsable económicamente, ha respondido por nuestro bebé y eso es algo que reconozco y agradezco”.

No obstante, agregó: “La responsabilidad económica no borra las heridas emocionales”.

¿Qué dijo ‘La Mijita’, influencer vinculada con Camilo Cifuentes?

La creadora conocida en redes como @lamijita, cuyo nombre comenzó a aparecer en medio de las versiones sobre la ruptura, rechazó haber provocado el final de la relación.

“Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación”, aseguró.

También sostuvo que fue “fiel y respetuosa” durante su relación anterior y pidió frenar los ataques contra cualquiera de los involucrados.

Por ahora, no existe una confirmación pública de una infidelidad por parte de Camilo Cifuentes. Lo confirmado es que su relación con María Camila Sepúlveda terminó en medio de un embarazo.