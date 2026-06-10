CANAL RCN
Tendencias

Camilo Cifuentes confirma ruptura: su expareja y la influencer vinculada también hablaron

Camilo Cifuentes confirmó su ruptura con María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo suyo. Esto dijeron sobre los rumores de una supuesta infidelidad.

Foto: redes camilo cifuentes

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
06:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Camilo Cifuentes, creador de contenido colombiano conocido en redes sociales por la frase “yo afán no tengo”, confirmó que terminó su relación con María Camila Sepúlveda, con quien espera un hijo.

La noticia generó numerosas reacciones luego de que circularan versiones que vinculan al influenciador sentimentalmente con otra creadora de contenido.

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín
RELACIONADO

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín

En redes sociales se especula sobre una supuesta infidelidad y se han difundido versiones sobre videos y conversaciones privadas.

Así las cosas, los tres involucrados decidieron pronunciarse y entregar sus respectivas versiones.

Camilo Cifuentes confirmó que terminó su relación

Cifuentes reconoció públicamente la ruptura y explicó que su relación fue corta y llegó a un punto en el que dejó de ser saludable para ambos.

“A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones”, comenzó diciendo.

Camilo Cifuentes apareció frente a la cámara: vea la foto que publicó el 'influencer'
RELACIONADO

Camilo Cifuentes apareció frente a la cámara: vea la foto que publicó el 'influencer'

El creador de contenido aseguró que intentaron mantener la relación, pero finalmente tomaron caminos separados. “Fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos”.

Además, manifestó que actualmente su principal preocupación es su hijo: “Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”.

Sobre las versiones que circulan, Cifuentes evitó entrar en confrontaciones y pidió que otras personas no sean atacadas a partir de especulaciones.

“No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme”, señaló.

María Camila Sepúlveda habló tras la ruptura

María Camila Sepúlveda, expareja de Cifuentes y quien se encuentra en embarazo, también publicó un extenso mensaje. Aunque reconoció que cada persona tiene derecho a rehacer su vida, aseguró que las decisiones también pueden afectar a terceros.

Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda de forma anónima, denuncia grave problema en redes
RELACIONADO

Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda de forma anónima, denuncia grave problema en redes

“El mismo sábado después de haber pasado una mañana normal en la tarde decide cambiar completamente de opinión, para el domingo estar con ella compartiendo como una pareja en Pereira frente al ojo público”, afirmó.

Sepúlveda también destacó el comportamiento de Cifuentes frente a su paternidad. “Durante todo mi embarazo él ha sido un hombre responsable económicamente, ha respondido por nuestro bebé y eso es algo que reconozco y agradezco”.

No obstante, agregó: “La responsabilidad económica no borra las heridas emocionales”.

¿Qué dijo ‘La Mijita’, influencer vinculada con Camilo Cifuentes?

La creadora conocida en redes como @lamijita, cuyo nombre comenzó a aparecer en medio de las versiones sobre la ruptura, rechazó haber provocado el final de la relación.

“Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación”, aseguró.

También sostuvo que fue “fiel y respetuosa” durante su relación anterior y pidió frenar los ataques contra cualquiera de los involucrados.

Por ahora, no existe una confirmación pública de una infidelidad por parte de Camilo Cifuentes. Lo confirmado es que su relación con María Camila Sepúlveda terminó en medio de un embarazo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Feid estaría preparando un tour de arenas con motivo del lanzamiento de sus últimos álbumes musicales: esto se sabe

Masterchef Celebrity Colombia

Así lucía Martha Restrepo en ‘Pandillas, Guerra y Paz’

Shakira

Shakira y Gerard Piqué se reencontraron en los juzgados: esto es lo que estaría pidiendo la cantante

Otras Noticias

Barranquilla

Atacan a tiros la fachada de la cárcel La Modelo de Barranquilla: investigan posible atentado

Los sujetos, que se movilizaban en moto, realizaron los disparos tan solo minutos después de que el director de la cárcel ingresara.

Cuidado personal

Día mundial de la alopecia: ¿cuáles son las causas más comunes detrás de la pérdida de cabello?

Este 7 de octubre, hombres y mujeres podrán recibir una valoración capilar para conocer las posibles causas de la caída del cabello y las alternativas disponibles.

Lionel Messi

VIDEO | Lionel Messi no aguantó las lagrimas durante el recorrido a su despedida en el estadio Monumental

México

Detienen en México a líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Dólar

Dólar frenó su caída en Colombia y volvió a subir: así cerró este 6 de octubre