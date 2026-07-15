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Carín León encabeza el cartel del Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026

Vea el cartel oficial del Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026. Estos son los artistas confirmados para uno de los eventos musicales más importantes de Medellín.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 15 de 2026
08:09 p. m.
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La cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores 2026 ya comenzó. El tradicional Súper Concierto volverá a reunir a reconocidos artistas nacionales e internacionales en una noche que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de las festividades de Medellín.

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En esta edición, el espectáculo contará con un cartel encabezado por figuras de diferentes géneros musicales, desde música regional mexicana y vallenato hasta salsa y música popular. Además, el evento volverá a convertirse en un importante motor para el turismo y la economía de la capital antioqueña.

Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores

La organización, liderada por Diomar García y Stage Eventos, confirmó que el escenario recibirá a seis grandes exponentes de la música:

  • Carín León
  • Luis Alfonso
  • Silvestre Dangond
  • Aria Vega
  • Felipe Peláez
  • Grupo Niche.
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El cartel reúne a artistas con una amplia trayectoria y a otros que atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras, ofreciendo un espectáculo pensado para públicos de diferentes generaciones.

La presencia de Carín León, una de las figuras más importantes de la música latina en la actualidad, es uno de los principales atractivos de esta edición, acompañado por referentes colombianos como Silvestre Dangond, Felipe Peláez, Grupo Niche y Luis Alfonso.

El concierto impulsará el turismo y el empleo en Medellín

Más allá del espectáculo musical, el Súper Concierto representa uno de los eventos que mayor impacto económico genera durante la Feria de las Flores.

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Los organizadores proyectan la creación de más de 4.000 empleos directos y cerca de 5.000 empleos indirectos, vinculando personal en logística, producción, montaje, seguridad, transporte, alimentos, bebidas y atención al público.

Asimismo, el evento favorece la ocupación hotelera, impulsa la actividad de restaurantes, bares, agencias de viajes, empresas de transporte y cientos de emprendedores que aprovechan la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Para la organización, el objetivo es seguir consolidando a Medellín como uno de los principales destinos para grandes espectáculos en América Latina, fortaleciendo la economía creativa y posicionando la Feria de las Flores como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Colombia.

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