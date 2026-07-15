“Gracias por tanto”: la celebración de Antonela Roccuzzo y sus hijos tras la clasificación de Argentina

El mundo entero se encuentra hablando y comentado la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026 en donde la albiceleste se enfrentará en un esperado duelo contra la Selección España.

La final, que se hablará en español, ya mantiene a millones de hinchas haciendo sus respectivas apuestas sobre lo que ocurrirá el próximo domingo 19 de julio.

Sin embargo, actualmente cientos de usuarios se han tomado las redes sociales para celebrar el triunfo de su equipo y el último “baile” de Messi en una Copa del Mundo.

Esposa de Messi celebró su clasificación a la final

Por supuesto, el post de Antonela Roccuzzo no se hizo esperar ya que la empresaria compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, detalles de su celebración desde la gradería en compañía de sus tres hijos.

Gracias a Dios. Vamos Argentina, a la final, manifestó con gran emoción.

Por su parte, el astro del fútbol también aprovechó su momento en redes sociales para compartir con alegría la clasificación a la gran final que lo acercará una vez más a levantar el trofeo más esperado a nivel global.

A la final. Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. Vamos Argentina, carajo, aseguró el hombre.

A esta publicación también llegaron miles de comentarios en los que la esposa del futbolista comentó: “Sos increíble, amor. Gracias por tanto, vamos”.

En las instantáneas se observan algunos de los momentos clave del partido en los que el argentino tuvo el balón en sus pies, tuvo encuentros con otros contrincantes del equipo inglés y la oportunidad de celebrar junto a sus demás compañeros.

La publicación, que ya suma más de 3 millones de likes en Instagram, ha sido comentada por miles de usuarios entre los que se destacan algunas figuras públicas como Maluma, Bizarrap, Franco Colapinto, Ángel Di María, entre otros.

Messi se enfrentará contra Lamine Yamal

Otro de los temas de conversación que ya se han apropiado de las redes sociales corresponde al próximo enfrentamiento en el que Lionel Messi y Lamine Yamal se encontrarán por primera vez en una final del mundo.

Dicho encuentro será uno de los más esperados por millones de fanáticos, quienes recordaron la auténtica fotografía en donde Messi posó junto a Lamine, de tan solo meses, para un calendario benéfico de la UNICEF en el año 2007.