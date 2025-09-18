"Salió metástasis": preocupación por el estado de salud de un reconocido actor colombiano que tiene cáncer

Uno de los actores más reconocidos de Colombia, que participó en producciones como 'Correo de inocentes', 'Ojo por ojo' y 'La ley del corazón', fue diagnosticado con cáncer hace algún tiempo y continúa batallando contra la enfermedad.

Se trata de Conrado Osorio, que tiene 58 años y no solo se ha destacado en la televisión, sino que también en el cine y en el teatro.

A este importante talento colombiano, tras una serie de exámenes, le descubrieron un cáncer de colón hace más de un año. Además, luego de varios días en los que estuvo ausente en las redes sociales, el actor colombiano informó que se encuentra hospitalizado y que le detectaron una metástasis.

Así fue como Conrado Osorio, el reconocido actor, confirmó que su cáncer hizo metástasis

El actor, a través de un video que publicó en Instagram el pasado 16 de septiembre de 2025, confesó que ha tenido días complejos, pero que sigue enfrentando la enfermedad con la gallardía que corresponde.

"Han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, pero gracias a Dios, él me quiere mucho y me tiene acá poniéndome todo para que tenga el recurso para poderme tratar. No salió metástasis en la cervical, pero sí aquí en el cuello, entonces tengo que comenzar un tratamiento con radioterapia", comenzó explicando Conrado Osorio.

"La semana pasada me dio una hipotermia, me tuve que ir por urgencias y me quedé hospitalizado. Además, yo les he comentado toda la vida que he vivido con un solo riñón y, resulta que como estaba colapsado, me practicaron una nefrostomía para extraer el líquido y salvarlo. Ese era el recurso más inmediato que había a la mano", agregó.

Adicionalmente, el actor Conrado Osorio detalló que sigue en el hospital bajo un estricto tratamiento médico y que ya tiene agendada una cita médica para poder decidir si quiere seguir cuidando su riñón con la nefrostomía o con un catéter.

Su testimonio completo fue el siguiente:

Estos son los mensajes de apoyo que ha recibido el actor Conrado Osorio tras anunciar metástasis en su cáncer

A pesar de los nuevos hallazgos médicos, el actor Conrado Osorio se mostró muy positivo y les dijo a sus seguidores que es importante nunca rendirse.

Por lo tanto, ellos valoraron su reflexión y le han escrito múltiples mensajes de apoyo a través de las redes sociales.

"Se te ve muchísimo mejor", "fuerza, hermano", "el señor Jesús te fortalezca", "valiente, amigo", "mil bendiciones" y "eres un guerrero", han sido algunos de ellos.