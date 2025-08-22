CANAL RCN
¿Pasó algo en la relación? Dani Duke reveló la verdad sobre por qué La Liendra cerró sus redes sociales

La Liendra aseguró que no sabe por cuánto tiempo estarán cerradas sus redes sociales. ¿Qué dijo Dani Duke acerca de esto?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
11:31 a. m.
Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como La Liendra, cerró sus redes sociales hace algunos días.

Según expresó el influencer y creador de contenido, sentía que las ideas no le estaban fluyendo y que, por lo tanto, prefería concentrarse en descansar y pasar tiempo en familia hasta que volviera a pensar en un proyecto que lo motivara.

Además, La Liendra indicó que todavía no sabía por cuánto tiempo cerraría sus redes sociales. De esa manera, dejó claro que podía ser un par de días o que, incluso, podrían pasar meses.

Luego de que La Liendra materializó la decisión de cerrar las redes sociales, sus seguidores comenzaron a preguntarle a Dani Duke, su pareja, si ese había sido el verdadero motivo o si se trataba de algo más.

En medio de esa coyuntura, la influencer rompió el silencio en las últimas horas. ¿Qué dijo?

Esto fue lo que manifestó Dani Duke luego de que La Liendra cerró sus redes sociales

Dani Duke, en una historia de Instagram, enfatizó que sí es verdad que La Liendra cerró sus redes sociales porque sentía que no le estaban fluyendo las ideas como antes.

Asimismo, lo apoyó totalmente y dijo que, desde su punto de vista, está bien desconectarse de vez en cuando.

"Es necesario hacer un pare en lo que sea que trabajemos o hagamos. Él tiene la posibilidad de poder parar, de reestructurarse, reorganizarse y volver a encontrar inspiración", comenzó manifestando Dani Duke.

"Nuestro trabajo requiere 100% de creatividad y a veces uno le exige tanto al cerebro que se funde, se quema y tiene que encontrar esos momentos para volver a tener amor, pasión y conectar. Yo lo apoyo 100%, no sé cuándo vaya a volver, pero ojalá sea pronto porque yo soy su fan número uno, amo su contenido, amo todo lo que hace y tampoco lo muestro por estos días en mis redes sociales porque estoy respetando su decisión", agregó.

Dani Duke y La Liendra dejaron claro que su relación está mejor que nunca

En las semanas anteriores, los seguidores rumoraron que Dani Duke y La Liendra habrían terminado debido a que no los habían vuelto a ver en sus redes sociales.

Sin embargo, los creadores de contenido reaparecieron y explicaron que lo que pasó fue que Dani Duke se encontraba de viaje, pero que su historia de amor seguía llena de respeto, entendimiento y sueños por cumplir.

 

