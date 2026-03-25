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Salió a la luz nueva predicción sobre el candidato que se convertiría en el nuevo presidente de Colombia en 2026

El vidente explicó sus argumentos en un video. Descubra lo que dijo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
10:22 a. m.
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La primera vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026 y para esa jornada hay inscritos 14 candidatos.

Cada uno de ellos ya definió sus fórmulas presidenciales y han comenzado el contacto con la ciudadanía para darles detalles de los proyectos que tienen en mente.

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Además, las encuestas también han comenzado a moverse y, por lo tanto, los ciudadanos han comenzado a preguntar por un posible ganador.

Es así como los astrólogos han realizado sus análisis y uno de ellos se animó a revelar cuál sería el nombre más opcionado para quedarse con la presidencia en el 2026. ¿Quién sería?

Esta fue la nueva predicción que salió a la luz sobre la presidencia 2026 en Colombia

Jhon Trejo, el astrólogo colombiano que tiene más de 19.000 seguidores en TikTok y ha acertado varias predicciones a nivel mundial, dijo que, desde su punto de vista, Iván Cepeda es el candidato que más opciones tendría de subir a la presidencia.

"Realmente, en este momento hay un candidato que es bastante fuerte, por lo menos astrológicamente hablando. Este personaje lleva varios años en la política y tiene una corriente que ha sido bastante controversial en los últimos años y que ha dado mucho de qué hablar", aseguró el vidente.

"Este candidato está gobernado por el elemento agua y todas las personas con esa condición, como los que son signos Cáncer, Escorpión o Piscis, están siendo beneficiadas para este momento particular de la historia. Por eso, solamente hay un candidato que está siendo favorecido por este planeta llamado Júpiter y es Iván Cepeda Castro", agregó.

¿Qué debe pasar para que un candidato gane en primera vuelta?

Un candidato presidencial obtiene la victoria en la primera vuelta solo cuando logra el 50% +1 de los votos.

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Pero, en caso de que eso no suceda el próximo 31 de mayo de 2026, los colombianos deberán volver a las urnas el 21 de junio.

 

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