Ecopetrol fija su postura sobre la situación en Venezuela: de riesgo a oportunidad

En medio de la entrega de resultados financieros de Ecopetrol correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y el acumulado anual, los directivos de la compañía también se refirieron a la posibilidad de expandir sus negocios a Venezuela.

Las declaraciones llegan tras la caída de Nicolás Maduro luego de una intervención del gobierno de Estados Unidos. En ese escenario, se confirmó que se solicitó ante la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros) una licencia que le permita a la petrolera estatal operar en el vecino país.

Del riesgo a la oportunidad, según Ecopetrol

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, comentó que desde la compañía ven en Venezuela un cambio pensado a futuro. "Lo que eran antes riesgos y que tanto le preocupaban a muchos, hoy se vuelven oportunidades. Hemos definido un portafolio importante, dentro de que dentro de los cuales la prioridad está en resolver las necesidades de electricidad en Venezuela".

Roa indicó que contractualmente Ecopetrol tiene la disponibilidad del gas que desde PDSVA han manifestado tener. "Tenemos un derecho jurídico vía contrato sobre esa disponibilidad de gas a través del gasoducto", dejando claro que es la única forma disponible.

¿Qué se necesita para que Ecopetrol tenga negocios en Venezuela?

Rodolfo García, director corporativo y de cumplimiento de Ecopetrol, entregó detalles sobre los trámites que ya se adelantaron para trabajar de la mano con Venezuela.

Ecopetrol presentó una nueva solicitud de licencia al Gobierno de los Estados Unidos, directamente a la OFAC, para que habilite los negocios que tenemos identificados y que pueden ser realizados únicamente en la medida en que el gobierno de los Estados Unidos, a través de de la hoja, nos lo permita.

Comentó que las restricciones siguen vigentes, pero que a través de las compañías que tiene Ecopetrol en los Estados Unidos hay ciertas actividades que se pueden desarrollar. Eso sí, dejó claro que se necesita de una licencia nueva para usar el gasoducto Antonio Ricaurte para la importación de gas natural.